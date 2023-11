Maroc: Oriental - Sessions de formation au profit de l'écosystème de l'INDH

Oujda — Des sessions de formation ont été organisées, jeudi à Oujda, au profit l'écosystème de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) de l'Oriental, sous le thème "Entrepreneuriat et accompagnement des jeunes porteurs des projets".

Initié par la coordination régionale de développement humain, ce programme de formation (23-25 novembre) s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat conclue entre la Wilaya de la région de l'Oriental et l'Université Mohammed Premier d'Oujda, notamment dans le domaine de la formation et du renforcement des compétences au profit l'écosystème de l'INDH.

Ces formations, qui s'inscrivent dans le cadre du programme "Amélioration des revenus et inclusion économique des jeunes", bénéficieront aux chefs des divisions de l'action sociale (DAS), aux chargés de l'entrepreneuriat, ainsi qu'aux responsables des plateformes des jeunes de la région, entre autres.

Animées par le professeur de l'enseignement supérieur, Saida Amnasou, ces formations portent sur l'entrepreneuriat, l'accompagnement des projets des jeunes, la planification territoriale inclusive, la gestion du changement, la créativité et le développement, la sensibilisation à la communication institutionnelle et sociale, ainsi que le développement et l'ingénierie territoriale et sociale, outre le système de veille interne (DAS) et l'audit des programmes de développement.

À cette occasion, la cheffe de la Division de coordination régionale de développement humain, Hafida El-Handouz, a fait savoir que ce programme de formation, qui a été élaboré en fonction des besoins des catégories cibles, entend promouvoir la formation et le renforcement des capacités de l'écosystème de l'INDH, à même de parvenir au développement durable et motiver les cadres et les acteurs au niveau de la région.

"Ce programme a été conçu en droite ligne avec la stratégie nationale pluriannuelle de formation et de renforcement des capacités au profit de l'écosystème de l'INDH, ainsi que sur la base de la note de cadrage élaborée par la Coordination nationale de l'INDH, dédiée à l'accompagnement des acteurs territoriaux afin de mettre en oeuvre les orientations de la troisième phase de l'Initiative", a-t-elle dit.

Elle a évoqué, à cet égard, le rôle fondamental de la formation dans le renforcement des capacités des acteurs concernés et l'augmentation de leur rendement, en leur permettant de développer leurs compétences techniques et comportementales tout en améliorant le développement professionnel continu et la compétitivité au sein de leurs institutions.

À noter que le programme régional de formation et de renforcement des capacités, qui correspond aux spécificités de la troisième phase de l'INDH, vise à promouvoir les compétences des acteurs territoriaux de la région, ainsi qu'à mettre en place des mécanismes de gouvernance, de suivi et d'évaluation dans les domaines liés au développement humain.