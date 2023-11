Maroc: Marrakech - Réouverture du Musée des Confluences, Dar El Bacha

Marrakech — Le Musée des Confluences, Dar El Bacha a rouvert officiellement ses portes au public, jeudi à Marrakech, après d'importants travaux de consolidation menés par la Fondation Nationale des Musées (FNM), suite aux dégâts causés par le séisme du 8 septembre dernier.

La réouverture de cet espace muséal emblématique de la Cité ocre s'est faite avec l'organisation de deux expositions si singulières intitulées respectivement : « Un art façonné par le temps : Le bois dans toutes ses formes » et « l'univers de Fatna Gbouri ».

La première exposition est dédiée au savoir-faire ancestral de la boiserie et met en lumière la diversité des techniques artisanales, la richesse des motifs et des ornements ainsi que l'importance du bois dans l'architecture, le mobilier et les objets de la vie quotidienne des marocains.

Il s'agit d'une véritable invitation ouverte au voyage dans le temps et dans l'histoire, où le bois se transforme en une oeuvre d'art qui témoigne d'une expression culturelle unique.

Quant à la seconde exposition, elle est consacrée à l'oeuvre de Fatna Gbouri ; une artiste autodidacte, qui s'inscrit dans la même démarche artistique que Chaïbia Talal et Fatima Hassan Farouj.

Les toiles singulières et colorées de Gbouri qui illustrent des scènes rurales représentant des mariages, des naissances et des moments de la vie de tous les jours et s'inspirent de la tradition marocaine, invitent le public dans un univers à la fois familier et captivant, représentant la culture populaire marocaine.

In fine, ces deux expositions célèbrent la créativité des artisans et des artistes et rappellent que l'art demeure une source d'espoir.

Par ailleurs, la réouverture de ce Musée intervient après celle du Musée de la mythique Place de Jemaâ El Fna illustrant, si besoin est, l'engagement de la FNM à contribuer inlassablement aux efforts de préservation du patrimoine et de promotion de la dynamique touristique, culturelle et artistique de la ville des sept saints.

Les visiteurs de ce Musée pourront aussi bénéficier de moments de détente et de découverte à l'espace « Bacha Coffee » réouvert également et qui rayonne aujourd'hui dans le monde et fait transporter et rêver par ses arômes et ses aires d'antan, rappelant ainsi que la passion du café est intemporelle.

La cérémonie de réouverture du Musée des Confluences, Dar El Bacha s'est déroulée en présence notamment, du wali de la région Marrakech- Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Farid Chourak, du président de la FNM, M. Mehdi Qotbi, de Mme Bariza Khiari, présidente de la Fondation Aliph, de représentants des élus locaux, ainsi que d'autres personnalités.

Dans une déclaration à la presse à cette occasio,, M. Qotbi a dit toute sa joie de voir la FMN pouvoir ouvrir aujourd'hui cet espace qualifié de « bijou » d'architecture et d'artisanat du Maroc, louant au passage, l'excellent travail accompli, d'arrache-pied, par les équipes chargées de la consolidation du Musée après le séisme du 8 septembre dernier.

« Nous suivons la voie que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a tracé pour pouvoir participer à cette solidarité. La FNM a été comme tous les Marocains complètement debout pour pouvoir aider et soutenir nos compatriotes et cette ville magnifique qui est Marrakech », a-t-il dit, faisant part de ses remerciements à la Fondation Aliph pour son aide financière destinée à réparer, restaurer et à rendre accueillants ce Musée et celui de Jemaâ El Fna.

« Nous allons continuer le travail pour que le Musée Dar Si Said du tissage et du tapis puisse aussi ouvrir ses portes au public et venir ainsi, enrichir cette palette d'offre mise à la disposition aussi bien des Marocains que des touristes étrangers qui viennent visiter notre pays si riche et si merveilleux », a-t-il conclu.

De son côté, Mme Bariza Khiari, présidente de la Fondation Aliph, une Alliance internationale pour la réhabilitation du patrimoine notamment en cas de catastrophes naturelles, a donné un aperçu détaillé sur cette Fondation, ses missions et son rôle notamment, celui joué, à travers l'octroi d'une aide financière, pour la réhabilitation de trois musées à Marrakech.

Après avoir rappelé la signature de la convention de partenariat avec la Fondation Nationale des Musées pour la réhabilitation et la consolidation des musées touchés par le séisme d'Al Haouz, Mme Khiari a dit tout son bonheur de voir le Musée Dar El Bacha rouvrir ses portes surtout, qu' « il fallait agir vite afin de réhabiliter ce patrimoine si singulier du Royaume ».

« Le patrimoine c'est l'identité des peuples (....) et les musées touchés par le tremblement de terre sont si merveilleux car, ils reflètent la beauté et la splendeur de l'art, du patrimoine et de l'artisanat du Maroc. C'est un trésor à montrer au monde entier », a-t-elle conclu.