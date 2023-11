Ethiopie: Les efforts visant à résoudre les problèmes en Éthiopie par la consultation et la compréhension ont été renforcés - Ministère de la Paix.

Addis Ababa, le — : -Le ministre de la Paix, Binalf Andualem, a dévoilé que des travaux étaient en cours pour résoudre les problèmes en Éthiopie par la consultation et la compréhension et pour renvoyer les personnes déplacées dans leurs villages.

Les performances du premier trimestre de l'exercice 2016 ont été passées en revue en présence du Premier ministre Abiy Ahmed au cours de laquelle les activités menées pour apporter une paix durable en résolvant les problèmes du pays ont été largement discutées.

le ministre a ajouté que la seule option pour instaurer une paix durable en Éthiopie est de parler, d'écouter et de comprendre et les efforts entrepris à cet égard ont été renforcés et poursuivis.

Il a rappelé que des forums de discussion publics étaient organisés dans divers domaines et que de nombreux forums de discussion avaient un rôle constructif.

En outre, il a mentionné que des activités ont été menées pour résoudre les problèmes qui se posent à diverses occasions et a confirmé qu'elles continueront à se renforcer dans le futur affirmant qu'il n'est pas possible d'instaurer une paix durable à travers les conflits et la violence et a souligné que tout le monde devrait travailler ensemble pour rendre ce problème commun.

Il a également indiqué que des processus de consultation sont en cours pour permettre aux citoyens déplacés de retourner dans leurs villages dans différentes régions et qu'ils se trouvent en bonne condition.