Ethiopie: Le pays et la France expriment leur volonté de continuer à travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs mutuels

La ministre des Finances Semereta Sewasew s'est entretenu avec Arthur Bauer, responsable des financements directs au Trésor français, sur les moyens de renforcer la coopération économique entre l'Éthiopie et la France.

La ministre d'État a déclaré que la visite d'Arthur Bauer et de ses délégations en Éthiopie permettrait de renforcer la coopération entre les deux pays dans différents domaines, notamment le secteur privé, l'énergie, l'agriculture, l'aviation civile, les PME et les secteurs de l'eau.

Elle a expliqué que le plan de croissance et de développement du pays encourageait les investissements du secteur privé dans les domaines de l'agroalimentaire, du textile et des secteurs financiers, et qu'il s'efforçait de créer des emplois en soutenant les PME.

Mme Bauer a également indiqué que la France collabore avec l'Union européenne (UE), la Banque européenne d'investissement (BEI) et d'autres banques multilatérales de développement (BMD) pour étudier les moyens d'augmenter les subventions et les prêts concessionnels et d'encourager les investissements du secteur privé en Éthiopie afin de soutenir le programme de réforme économique du pays.

Selon le ministère des finances, il existe une longue tradition de coopération historique entre la France et l'Éthiopie, qui dure depuis plus de 125 ans.

La réunion a constitué une étape cruciale dans le renforcement des relations entre l'Éthiopie et la France, et les deux parties ont exprimé leur engagement à continuer à travailler ensemble pour atteindre des objectifs mutuels.