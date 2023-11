Sénégal: Bilan matériel du président de la République en 12 ans - Macky, le bâtisseur

Si le bilan immatériel du Président de la République, laisse à désirer (voir Sud Quotidien, du mercredi 22 novembre 2023), celui dit matériel est plus qu'élogieux. Entre le Train express régional, les routes et autres autoroutes qui ont permis de rapprocher les centres urbains, des villages et hameaux, sans occulter les stades et autres centres internationaux de conférences, il ne serait pas exagéré de coller à Macky Sall l'étiquette de bâtisseur. Ces détracteurs y ajouteront toujours, à quel prix ? Toutefois, force est de reconnaître qu'il a fait plus que ses prédécesseurs.

Train Express Régional composé de 15 Trains Coradia Alstom, 55km de rail à écartement standard, une (1) gare de Dakar Patrimoine mondiale complément rénovée, une autre (1) Gare emblématique à Diamniadio (une des plus majestueuses d'Afrique). Ces quelques projets extraits d'un document du Bureau d'informations du Gouvernement (BIG), piloté par notre confrère Doudou Sarr Niang, illustrent les réalisations du Chef de l'Etat en douze (12) ans d'exercice.

Depuis son accession à la Magistrature suprême de mars 2012 à nos jours, plus de 3.328 kilomètres de routes ont été revêtues, dont principalement la Boucle du Boudié (1 et 2), la Boucle des Kalounayes, les routes du Nord (Îles à Morphil ; Ndioum-Ourossogui-Bakel-Kidira- Goudiry-Tambacounda ; Kédougou-Salémata ; Dialocoto-Mako ; Dabo-Fafacourou-Médina Yoro Foulah-Pata-Kolda ; Fatick-Kaolack RN1 ; Keur Wally Ndiaye-Passy-Sokone ; Joal-Samba Dia-Djiffer ; Samba Dia-Fimela ; Ndiosmone-Ndangane Sambou ; Ouba-Dahra-Lingère.

%

Plus de 6670 Km de pistes aménagées, 268 Km d'autoroutes (Dakar-Diamniadio-Aibd; AIBD-Thiès -Mbour, Ila Touba) ; 26 Ponts et Autoponts (dont le Pont à péage de Foundiougne, le Pont de Marsassoum, le Pont Sénégambie, le Pont Moustapha Malick Gaye de St-louis, les Autoponts de Yoff, Keur Massar, Cambérène, Cité Keur Gorgui, Cité Lobatt Fall, entre autres. Sans occulter les deux (2) autres autoroutes en chantier (Mbour-Fatick-Kaolack et Dakar-Tivaouane-Stlouis).

Le bilan matériel du Président de la République, Macky Sall, c'est aussi les deux (2) ponts de Bargny et Sendou en construction, la finition de l'Aéroport international Blaise Diagne entamé par le Président de la République, Abdoulaye Wade. C'est aussi l'acquisition de 8 aéroports régionaux et la reprise de la compagnie Air Sénégal International même si elle est en train de battre de l'aile pour diverses raisons.

Les sportifs retiendront également du bilan matériel de Macky Sall, le stade du Président du Abdoulaye Wade considéré comme le plus beau en Afrique, jusqu'à inspirer le tout puissant Paul Kagamé (président du Rwanda) mais aussi l'Arène de Dakar et l'Arène nationale de lutte.

Le Sénégal des profondeurs, celui des villages et autres hameaux, retiendra surtout le Programme d'urgence de développement communautaire qui a fortement contribué à l'amélioration de l'accès des populations rurales aux services sociaux de base à travers la mise en place d'infrastructures socio-économiques. Le BIG relève à cet effet, un taux d'accès global à l'eau potable à hauteur de 98% en milieu urbain (+6,5%) et 97% en milieu rural (+12,8%) plus de 465 forages, plus de 177 châteaux d'eau ; un taux d'accès global à l'électricité estimé à 56% (+24%).

Si on y ajoute le Bus Rapid Transit sur 18,3 km de voies réservées, le centre d'exposition international (DAKAR EXPO), les 3 sphères ministérielles, la cité des Nations Unies pour les 34 agences du Sénégal, le Parc industriel international, le marché d'Internet national, les 1 .689 écoles élémentaires, les 177 collèges, les 458 lycées, les 5 Universités, on peut bien se permettre d'attribuer au Président de la République, Macky Sall, le statut de bâtisseur. Ce, quel qu'en soit le prix de ces infrastructures souvent décrié par ses détracteurs particulièrement le TER qui aurait coûté plus 656 milliards de F CFA, soit environ 1 milliard d'euros, rien que pour le premier tronçon de 36 km. Pis, il est considéré aussi comme un investissement «non prioritaire». Les défenseurs de cette thèse soutiennent qu'un tel montant aurait dû servir à réhabiliter la voie ferroviaire Dakar-Thiès-Kidira allant jusqu'à Bamako. Un chantier que le futur Président du Sénégal à l'issue de la Présidentielle du 25 février 2024 devrait engager.