Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Novembre2023

Burkina Faso : Protection des enfants- Bientôt le pays recevra ses doses de vaccins antipaludiques

Le Burkina Faso veut protéger ses enfants contre le paludisme. Il a finalisé son plan d’introduction du vaccin RTS, S antipaludique dans le programme élargi de vaccination et selon GAVI, l’Alliance du vaccin, les semaines à venir le pays recevra ses doses. Le Burkina Faso est fin prêt pour introduire le vaccin RTS, S dans la vaccination de routine des enfants. Il recevra selon un communiqué de GAVI avec le Liberia, le Niger et la Sierra Leone 1,7 million de doses dans les « semaines à venir ». Les premières doses devraient être administrées dans ses pays au cours du premier trimestre 2024. Le vaccin antipaludique doit être administré selon un schéma en quatre doses. Le Cameroun a déjà reçu le 22 novembre 330 000 doses. (Source : aouaga.com)

Côte d’Ivoire : Réconciliation nationale- « Guillaume Soro peut rentrer quand il veut »,( Gouvernement)

« Pour ce qui est de savoir si M. Guillaume Soro peut rentrer, évidemment je pense là- dessus que le ministre de l’intérieur qui a réussi à gérer le retour de plusieurs exilés volontaires dit juste quand il dit M. Soro Guillaume peut rentrer quand il veut. Effectivement le pays est ouvert. », a déclaré Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien. C’était à l’issue du Conseil des ministres du 23 Novembre 2023. Selon le ministre de la Communication, la vision de paix du Chef de l'Etat a fait qu'il a donné les moyens pour que tous ceux qui s'étaient auto-exaltés puissent rentrer. « Et vous avez tous suivi ici, les mouvements de tous ceux qui sont rentrés dans le pays. Tous ceux qui ont voulu rentrer, sont rentrés. », a-t-il dit et d'ajouter : « Maintenant que quelqu'un refuse de rentrer, c'est sa responsabilité. On ne peut contraindre personne à entrer, le pays reste ouvert. »(Source : abidjan.net)

%

Sénégal : Élection de représentativité syndicale- 315.638 électeurs inscrits

Les élections de représentativité syndicale auront lieu le 12 décembre prochain. Le nombre total d’électeurs inscrits est de 315.638 confie le secrétaire général de la CSA. Les autorités administratives en rapport avec les inspections du travail et de la sécurité sociale vont organiser ces élections les 3emes du genre. Ces élections « concernent les travailleurs syndiqués et ceux qui ne le sont pas et qui sont inscrits dans le fichier », renseigne Élimane Diouf secrétaire général de la confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA) (Source : adakar.com)

Niger : Coopération- Le Président du Cnsp était à Ouagadougou

Le Président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), chef de l'État, le général Abdourahamane Tiani a effectué, le jeudi 23 novembre 2023 dans l'après-midi, une visite de travail et d'amitié à Ouagadougou au Burkina Faso. A son arrivée dans la capitale burkinabè, le général Abdourahamane Tiani a été accueilli par le Capitaine Ibrahima Traoré qui lui a accordé une audience aussitôt après le cérémonial de cet accueil. Cette première visite du Président Abdourahamane Tiani au Burkina Faso dans le cadre de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) était très attendue. A Ouagadougou, les deux chefs d'Etat ont échangé sur les défis sécuritaires et économiques communs au Niger et au Burkina, face à la même menace terroriste. Ils ont, à cette occasion, réaffirmé leur volonté indestructible de mutualiser leurs efforts dans le cadre de l'AES pour venir à bout des groupes armés qui endeuillent leurs peuples, afin d'apporter la paix et le développement dans la région du Sahel. (Source : Source :Anp)

Mali : Libération de Kidal- Les Fama donnent raison à Cheick Modibo Diarra

« Nous ferons la guerre qui mettra fin à la guerre et apportera la paix », dixit Cheick Modibo Diarra. Ne dit-on pas que le temps est le meilleur allié des justes. Il permet de faire la lumière sur un problème, soit-il inextricable. En effet, les justes sont du côté de la vérité. Et la vérité les a toujours affranchis. Pour Cheick Modibo Diarra, le temps vient de vous donner raison, grâce à l’engagement des Fama, dotées d’hélicoptères de combat, d’assaut, de transport de troupe, de chasseurs Sukhoï, d’Albatros, d’avions C 295, dédiés au transport de troupe et de blindés, de différents types de drones, de robots détecteurs de mines, d’appareils de brouillages des communications, etc. C’était le 1er juin 2012… (Source : abamako.com)

Togo : Médias- De nouveaux équipements de diffusion au profit des radios rurales des Savanes

Nouvelle dotation en faveur des radios rurales et communautaires. Le ministère de la communication et des médias a reçu le mardi 21 novembre dernier à Lomé, un nouveau lot de matériel de production et de diffusion dédié aux stations de la région des Savanes. Les équipements, offerts par la France, ont été remis par l’ambassadeur Augustin Favereau à Yawa Kouigan. Dans le détail, il s’agit d’un émetteur, de tables de mixage numériques, d’antennes dipôle, d’enregistreurs numériques, d’ordinateurs et de micros. Ces nouveaux appuis, inscrits dans le cadre de la coopération médiatique entre Lomé et Paris, s’ajoutent aux autres initiatives d’appui à la professionnalisation des journalistes, techniciens et acteurs des médias, déjà déployées. (Source : alome.com)

Benin : Espace Uemoa- La criminalité transfrontalière au cœur du 11e forum des douanes

Le 11e Forum des agents de douanes de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) a démarré ce mercredi 22 novembre 203 au Palais des congrès de Cotonou. Le directeur de cabinet du ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Hermann Orou Takou a procédé au lancement officiel des travaux en présence de la directrice générale de la douane, Adidjatou H. Zanouvi, et Filiga M. Sawadogo, représentant le président de la Commission de l’Uemoa, et des délégués des administrations douanières des pays membres de l’Union. (Source : acotonou.com)

Rca : Justice- A Bangui, la Cpi justifie l’abandon des charges contre Maxime Mokom

La Cour pénale internationale (Cpi) apporte des clarifications quant à l’abandon des charges contre Maxime Mokom à la Haye au Pays-Bas. Selon le bureau du procureur, il ne peut poursuivre l’affaire parce que beaucoup de témoins ont désisté. Des clarifications faites, mercredi 22 novembre 2023, à Bangui, lors d’une rencontre avec la presse.La décision du bureau du procureur de la Cour Pénale internationale de retirer toutes les charges contre Maxime Mokom, un des ex leaders des anti-balaka, a fait couler beaucoup d’encres et de salives en République centrafricaine. (Source : abangui.com)

Gabon : Déclaration de fortune- Vers la fin de la violation de la charte de la transition

Le président de la Commission de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite (Cnlci), Nestor Mbou, a remis jeudi un lot de formulaires au président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Ngui Nguéma devant permettre aux principaux dirigeants de la transition d’effectuer enfin leur déclaration de fortune attendue 48 heures après leur prise de fonction il y a environ 2 mois. Le lot de formulaires de déclaration de biens remis au général Oligui Nguéma sont estampillés « Spécial Transition ». Ces déclarations sont prévues par l’article 39 de la Charte de la Transition. Selon cette charte, « après la cérémonie d’investiture et dans un délai de quarante-huit heures, le Président de la Cour Constitutionnelle reçoit publiquement la déclaration écrite des biens du Président et du Vice-président de la Transition ». (Source : alibreville.com)