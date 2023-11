Congo-Kinshasa: Campagne électorale - Tshisekedi promet l'organisation en RDC d'une phase finale de la CAN

C'est une promesse forte de campagne que le président de la République, Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle pour sa succession, a faite aux sportifs à Matadi, celle de l'organisation d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football.

« Après les 9es Jeux de la Francophonie tenus en août dernier à Kinshasa, la RDC organisera la Coupe d'Afrique des nations. Le stade Lumumba, en phase de finition, pourra recevoir certaines équipes qui vont participer à cette CAN ». Ce sont les termes du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Matadi, dans la province du Kongo central, où il est en tournée de campagne.

C'est certes une promesse de campagne, mais c'est aussi une promesse forte faite par Félix Antoine Tshisekedi, un amoureux avéré du sport, du football en particulier, d'autant plus que la République démocratique du Congo (RDC) n'a jamais abrité la plus grande compétition continentale du ballon rond. Et pourtant, la sélection nationale A masculin a déjà, par deux fois, remporté le trophée africain, d'abord en 1968 avec des joueurs comme Pierre Kalala Mukendi, Tshimanga, Mungamuni l'homme d'Asmara. Et en 1974 avec des cracks comme Kakoko Etepe, Mayanga Maku Adelard, Tshimen Bwana, l'unique ballon d'or africain pour la RDC à ce jour, Mana Mambweni le ventilateur, Ricky Mavuba, le gardien de but Robert Kazadi, Lobilo Boba, le buteur Ndaye, recordman détenu jusqu'à ce jour d'avoir inscrit neuf buts en une édition de la CAN.

Entre-temps, la Confédération africaine de football a octroyé l'organisation de la CAN 2025 au Maroc et l'édition 2027 conjointement au Kenya, à l'Ouganda et à la Tanzanie. Si la promesse de Tshisekedi doit se réaliser, ce sera pour l'édition 2029, juste après la fin de son second mandat (2028), s'il remporterait la présidentielle de 2023.

A propos de la promesse d'achever la réhabilitation du stade Lumumba de Matadi, il y a eu un premier délai déjà dépassé, en août 2023. Cependant, fait-on savoir, la rénovation de cet antre du football de Matadi est en sa dernière phase. C'est depuis 2013 que les travaux de rénovation du stade Lumumba ont été lancés. Il y a eu des démolitions, mais ensuite les travaux furent arrêtés pendant près d'une décennie, avant de reprendre. Cette indisponibilité du stade à Matadi a coûté la régression des clubs comme Veti Club, TC Elima, absents du championnat national de football depuis plusieurs années.