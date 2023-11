Sénégal: Une trentaine de professionnels formés en management stratégique bancaire

Dakar — Une trentaine d'employés d'institutions financières régionales ou nationales ont reçu leur certificat de fin de formation en management stratégique bancaire, a constaté l'APS, jeudi, à Dakar.

La formation leur a été dispensée en ligne et en présentiel, pendant six mois, par le Centre ouest-africain de formation et d'études bancaires (COFEB), créé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

Les récipiendaires viennent des banques et établissements financiers des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), du Maroc et de la Centrafrique.

La formation qu'il ont reçue est le fruit d'un partenariat noué par le COFEB et HEC Paris, selon Patrick Kodjo, conseiller du directeur général de centre de formation de la BCEAO.

Elle permet aux bénéficiaires de développer de "nouvelles compétences de management", de "renforcer leur leadership, de mobiliser leurs collaborateurs et de fédérer les équipes autour de la stratégie de l'entreprise", a expliqué M. Kodjo.

Destiné aux cadres dirigeants opérationnels et aux directeurs des départements des secteurs privé et public, le parcours dénommé CEMTSTRAT 1, dont ont bénéficié les récipiendaires, prend en compte la nouvelle économie digitale et ses risques juridiques, économiques et géopolitiques, selon le COFEB.

Parlant au nom des récipiendaires, Mame Fatou Diop Touré affirme qu'ils ont "engrangé durant cette formation des connaissances pratiques et approfondies".

"Nous avons acquis des outils pratiques, qui auront un impact direct sur nos institutions et notre parcours professionnel. C'est un parcours inspirant et innovant", a-t-elle dit de la formation.

La directrice des programmes stratégiques internationaux de HEC Paris, Armelle Duffour, rappelle que plusieurs centaines de dirigeants ont suivi avec succès les programmes certifiants en management général des activités bancaires, en ressources humaines, et en management de la transformation digitale.

Les récipiendaires, qui ont fait des soutenances groupés pour la certification, peuvent faire bénéficier leurs collègues de cette formation, selon elle.