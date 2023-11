Congo-Brazzaville: Donation - Des outils informatiques offerts à l'Institut Confucius

Le don a été remis, le 23 novembre, par le directeur général de la société Soremi, Cheng Shenghong, à l'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville.

Réceptionné par le directeur congolais de l'Institut Confucius, Antoine Ngakosso, le don de quatre ordinateurs et deux projecteurs servira à améliorer les conditions d'enseignement et de travail des étudiants de l'Institut Confucius. Pour Zhang Lingling, enseignante à l'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi en provenance de l'université de Jinan, ces ordinateurs viennent à point nommé parce qu'ils permettront de surmonter les difficultés en insuffisance matérielle. Elle a précisé que cette année l'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi compte 681étudiants.

Elle a rappelé que ce n'est pas pour la première fois que la société Soremi, basée à Pointe-Noire, fait un don à l'institut Confucius. Cette année seulement, a-t-elle dit, Sorémi avait offert à l'Institut Confucius une bourse de 201 000 FCFA pour motiver les apprenants de la langue chinoise à continuer leurs études au sein de cet institut. En effet, il y a un examen de texte HSK et HSKK pour évaluer le niveau de la langue chinoise. Les meilleurs étudiants bénéficient de cette bourse. La première édition avait eu lieu à la fin du mois de juillet. A Brazzaville, il y a eu trois lauréats qui ont obtenu ce prix et deux à Pointe-Noire.

Aussi, a souligné Zhang Lingling, le directeur de la société Soremi veut jouer un rôle communautaire, notamment par le recrutement des étudiants ayant appris la langue chinoise à la fin de leurs études à l'Institut Confucius. A titre illustratif, a-t-elle ajouté, en décembre de l'année dernière, la société Soremi a recruté vingt étudiants et pour cette année, il y en a trois déjà. De nombreux Congolais sont appelés à travailler à Soremi mais doivent avant tout passer par l'Institut Confucius.

Profitant de l'occasion, Zhang Lingling est revenue sur le séjour agréable passé par dix étudiants congolais de l'Institut Confucius en Chine, dont sept de Brazzaville et trois de Pointe-Noire, pour un stage d'immersion en langue chinoise de trois semaines, en octobre dernier. Ce stage qui a débuté en 2013 par l'envoi en Chine de vingt étudiants par l'Institut Confucius avant d'être interrompu en 2019 à cause de la covid-19 a repris cette année avec un nombre réduit de dix étudiants. Il est pris en charge à 100% par l'Institut Confucius. Les étudiants ont visité trois villes chinoises, à savoir Beijing, Jinan et Qufu, ville natale de Confucius. Ils ont eu des échanges culturels et suivi une formation de la langue chinoise à l'université de Jinan. Le but étant de les amener à mieux apprendre le chinois et mieux connaître la culture chinoise.