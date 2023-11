Togo: Congrès FTF - Amouzou Têtê « Que fait-on lorsque l'équipe ne gagne pas ? »

Connu dans le monde des affaires, mais très discret,Têtê Anthonio AMOUZOU, le Président de l'Association des Anciens Footballeurs du Togo, est un passionné de football.

Il a soutenu un mémoire de Master en Droit privé spécialisé en Droit du Sport dont le titre est : « Le club de football en Droit Togolais ». Son Maître de mémoire était le Professeur Akodah AYEWOUADAN.

Dans cette interview, il nous livre ses impressions sur l'état actuel du football togolais, il nous renseigne sur les activités de l'ASSAFT et ses ambitions pour le futur immédiat du football.

ATS : Monsieur le président, pour les non-initiés, que veut dire ASSAFT ?

AMOUZOU : permettez-moi d'abord, de saluer vos lecteurs avec honneur et respect.

Ensuite, l'ASSAFT est le sigle de l'Association Sportive des Anciens Footballeurs du Togo.

ATS : est-ce vous qui avez créé l'ASSAFT ? Qui en sont les membres ?

AMOUZOU : ASSAFT a été créée par un groupe d'anciens footballeurs dont le principal initiateur était un grand joueur de l'Étoile Filante de Lomé du nom de Franck FIAWOO, le seul Togolais qui ait joué à l'Olympique de Marseille en Première Division française.

Il a dû arrêter sa brillante carrière sur blessure.

Comme son nom l'indique, les membres sont tous d'anciens joueurs qui ont évolué à tous les niveaux de notre football.

ATS : comment en êtes-vous devenu le Président ? Avez-vous un Bureau Exécutif ?

AMOUZOU : après le décès de FIAWOO, ASSAFT a été présidée par Félix GALLEY, l'excellent gardien de l'équipe nationale surnommé «Tsé-Tsé».

Comme toute association, le samedi 15 mai 2021, dans la grande salle de l'Église évangélique presbytérienne de Nyékonakpoè (quartier au sud-ouest de Lomé), une assemblée générale élective s'est tenue sous la présidence de Félix GALLEY.

Et, les votants m'ont fait l'honneur de m'élire à la tête de notre association. Un Bureau Exécutif dirige l'association.

ATS : quelles sont les ambitions d'ASSAFT ?

AMOUZOU : ASSAFT se veut être une association d'entraide, de solidarité, de fraternité, d'amitié, d'assistance et d'union entre tous ses membres. Nous avons plusieurs commissions comme dans toute association de ce genre et nous avons même un Conseil des Sages dont tous les membres sont tous âgés de plus de 60 ans.

Nous avons souscrit une assurance santé pour certains membres et nous sommes en train de nous renseigner pour pouvoir assurer tous les membres quel que soit leur âge.

De temps en temps, entre ceux qui peuvent encore chausser les crampons, nous organisons des rencontres, surtout pour la troisième mi-temps qui nous permet de nous retrouver. Une cotisation est demandée à tous les membres sauf pour les plus âgés.

ATS : auriez-vous des ambitions autres que celles d'ASSAFT ?

Notre objectif commun est de soutenir notre football par notre expérience et nos relations.

L'ambition majeure d'ASSAFT est de voir le football togolais évoluer pour retrouver son niveau d'antan.

La Fédération Togolaise de Football (FTF) nous a affiliée lors de son dernier congrès et nous sommes disponibles pour apporter tout ce que nous pouvons pour aider notre football de la base au sommet.

ATS : vous avez porté le maillot de l'équipe nationale de football du Togo. Vos souvenirs.

AMOUZOU : c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je parle de ces moments extraordinaires de la vie d'un sportif de porter le maillot national pour défendre les couleurs de son pays, quelque que soit la discipline sportive.

Comme je n'aime pas perdre alors que j'essaie quand même d'être fair-play, je ne me souviens que des extraordinaires moments de joie avec plus de victoires que de défaites.

ATS : supportez-vous les Éperviers en général ? Les seniors ? Les garçons ou les filles ?

AMOUZOU : nous sommes à ASSAFT, les premiers supporters de toutes les catégories de nos équipes nationales, des filles comme des garçons. Il faut quand même avouer que le football féminin ne suscite pas encore l'engouement que procure le football masculin.

ATS : ASSAFT est membre de la Fédération Togolaise de Football (FTF). Et après ? Qu'attendez-vous de cette décision de la FTF ?

AMOUZOU : nous continuons à réitérer nos sincères remerciements au comité exécutif de la FTF qui nous a fait l'honneur de nous affilier comme membre à part entière de la fédération.

C’est ensemble que nous pouvons développer notre football. Alors, dans la mesure du possible et en fonction de nos moyens, nous apporterons notre savoir-faire et notre expérience au service non seulement des Éperviers seniors, mais au football à la base, avec les ligues qui fonctionnent normalement en harmonie avec les districts et tous les acteurs du monde sportif.

ATS : C'est bientôt le congrès électif de la FTF, ASSAFT soutiendrait-elle un candidat ? Ou bien... ?

AMOUZOU : voici la troisième Coupe d'Afrique des Nations (CAN) à laquelle nos Éperviers ne participent pas. Comme on dit souvent, « On ne change pas une équipe qui gagne ». Mais, que fait-on lorsque l'équipe ne gagne pas ?

Nous laissons à vos lecteurs, la réponse à cette question.

ATS : Votre mot de fin SVP.

AMOUZOU : je vous remercie de m'avoir offert l'occasion de parler d'ASSAFT et de faire connaître l'association des anciens footballeurs du Togo que j'ai l'honneur de présider. Je lance un appel aux bonnes volontés.

Je leur demande de soutenir le football togolais par tous les moyens et surtout, de se tenir prêtes à soutenir d'autres personnalités au cas où l'occasion se présenterait et qu'elles auraient besoin de leur soutien.

Vive le sport togolais pour que vive notre football.