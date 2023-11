Tunisie: La faillite du discours du double standard international face à l'épreuve de l'humanité et de la protection des civils palestiniens

Ramallah, Le — Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a déclaré que notre peuple n'est pas seulement victime de l'occupation israélienne, mais aussi des deux poids, deux mesures internationaux qui sont tombés de manière retentissante face à l'épreuve de l'humanité et face de la protection des civils palestiniens.

Dans un communiqué publié aujourd'hui jeudi, le ministère a condamné les bombardements continus des avions de guerre israéliens et la destruction de maisons, de tours et d'installations résidentielles dans toute la bande de Gaza, qui se sont intensifiés et intensifiés la nuit dernière et ont conduit à de nombreux massacres de civils, notamment d'enfants et de femmes.

Le ministère a dénoncé le ciblage des écoles, des hôpitaux, des ambulances, de la défense civile et de tous leurs équipages, considérant qu'il s'agit d'un mépris persistant d'Israël pour le droit international et des droits de l'homme, et des obligations imposées par l'occupation ce qui conduit à un approfondissement du cycle de déplacements forcés de citoyens, dans une tentative continue de vider la bande de Gaza de ses habitants.

Il a exprimé sa condamnation des crimes et violations commis par les forces d'occupation et les colonialistes contre notre peuple en Cisjordanie occupée, qui ont fini par dominer la vie des citoyens à travers des incursions violentes et sanglantes dans les camps, les villes et les villages, accompagnées de coups de feu.

Le ministère a tenu le gouvernement d'occupation israélien entièrement et directement responsable des incendies qu'il allume dans la zone de conflit et de leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité de la région.