Congo-Brazzaville: Université Denis-Sassou-N'Guesso - Les cadres élaborent un manuel de procédures

Le président de l'institution d'enseignement supérieur, le Pr Ange Antoine Abéna, a ouvert le 23 novembre à Brazzaville l'atelier d'élaboration du manuel de procédures et des programmes, un document qui renouvelle la pertinence, l'efficacité et l'efficience de cet établissement.

Afin de réorienter et de reconstruire les conditions de l'excellence de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) à l'échelle mondiale, le document qui sera élaboré aidera également à moderniser le cadre juridique, l'organigramme, les outils, les modes de décision et les orientations stratégiques.

Pour les générations présentes et futures, le manuel de procédures et des programmes permettrra de décrire l'organisation, les procédures formelles, la gestion institutionnelle, académique, sociale, administrative, financière et comptable ainsi que les activités de l'institution. C'est ainsi qu'il va regrouper les documents officiels de l'université et ses services ainsi qu'un ensemble cohérent de procédures et de consignes afin de faciliter le fonctionnement des services et l'exécution de leurs tâches. Ce manuel de procédures et des programmes sera mis à la disposition de la communauté.

« La description des procédures devra s'inspirer des pratiques actuelles à l'UDSN et des meilleures pratiques. Elle vise à corriger, le cas échéant, les dysfonctionnements de l'existant. L'efficacité du système de gestion, tributaire du respect et de l'application effective de ces procédures. Des contrôles réguliers permettront à l'université de remédier aux différents risques qui peuvent découler des irrégularités ou de litiges rencontrés », a indiqué le Pr Bonaventure Mvé Ondo, à l'ouverture des travaux.

Dans le cadre des procédures, le document en cours d'élaboration va donner un cadre formel de régularité d'exécution de toutes les opérations qui portent sur le fonctionnement de l'université. Il va définir les postes et les attributions afférentes permettant d'assurer la régularité dans le traitement des opérations de même nature. Egalement, il mettra en oeuvre un contrôle interne efficace afin de réduire les risques d'irrégularité.

Au cours de l'atelier, les participants s'intéresseront aussi aux missions opérationnelles du manuel de procédures et des programmes, entre autres, assurer le gain en efficacité dans l'exécution des actions et des tâches par la formalisation des procédures, garantir la continuité dans la bonne marche de l'institution, sécuriser son fonctionnement et enfin, partager la culture commune dont les procédures servent de point de départ pour la formation de tout le personnel.

L'UDSN collabore aussi avec la représentation de l'Unesco pour améliorer la diversification et la professionnalisation de ses formations. « Le processus engagé dans le cadre d'élaboration du manuel de procédures et des programmes nous intéresse beaucoup. Nous allons nous inscrire dans la mise en oeuvre de ce qui sera décidé et l'accompagner », a assuré Fatoumata Barry Marega, représentante de la Unesco au Congo.

Pour le président de l'UDSN, le manuel de procédures et des programmes est une composante de la démarche qualité. « L'UDSN a pour vocation de répondre aux besoins du Congo, de la sous-région, de l'Afrique et du monde à travers une offre de formation diversifiée afin de contribuer au développement économique, social et culturel de nos populations. (...) L'axe deux de notre plan stratégique 2022-2026 a pour première activité la mise en place d'un système de management par la qualité dans la gouvernance, la formation et la recherche... », a indiqué le Pr Ange Antoine Abéna.