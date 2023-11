Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Les conclusions de la conférence d'évaluation serviront pour 2024

La conférence d'évaluation des activités majeures des Forces armées congolaises (FAC), année 2023, qui a réuni les commandants organiques centraux et les commandants des zones militaires de défense ainsi que les directeurs de l'état-major, s'est achevée le 22 novembre à Brazzaville.

Au terme de la réunion de trois jours débutée le 20 novembre, les participants se sont accordés, lors de la synthèse de fin des travaux, suivant les indicateurs qui leur ont été communiqués, à traduire sur le terrain le processus de planification des activités des FAC pour l'année 2024 afin que la copie qui est rendue soit conforme aux attentes de la très haute hiérarchie, à savoir dans le domaine de l'inscription et de l'entraînement de faire preuve d'anticipation et de rigueur dans la programmation et le suivi de la progression des exercices trimestrielles de fin d'année d'instruction ; la directive particulière à la congolisation des documents opérationnels et d'inscription au sein des FAC ; la recherche à l'efficience de l'action des FAC ; le renforcement de la fluidité du dialogue entre les commandants territoriaux (...).

L'obligation est faite aux chefs à tous les niveaux de rechercher en permanence l'excellence dans l'exercice des commandements respectifs. De ce fait, les difficultés devraient régulièrement se transformer en motivation pour relever les défis qui se présentent.

Le chef d'état-major général des FAC, Guy Blanchard Okoï, qui a présidé la cérémonie de clôture, a précisé les attentes par rapport aux différents thèmes développés : « Veillez particulièrement au respect des règles de comportement et d'engagement. Je rappelle qu'une tolérance zéro devrait être appliquée à tout personnel militaire coupable d'actes contraires aux prescriptions faites. Votre responsabilité individuelle est engagée, en votre qualité de superviseur, de coordinateur de cette activité dans votre zone militaire de défense ».

Il a demandé aux commandants des zones militaires de défense d'inciter leur personnel à la lecture, surtout si la finalité exigée est la rédaction, selon le niveau et la compréhension de chacun, d'une fiche de lecture par livre lu. Cela les préparera aux différents tests et concours, tout en relevant leur culture générale, leur niveau éthique et de discipline.