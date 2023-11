Congo-Brazzaville: Exposition-photos - Des images qui redonnent sourire et espoir aux jeunes filles bannies de la société

Le vernissage de l'exposition-photos sur les jeunes filles exclues de la société et prises en charge par l'Organisation non gouvernementale Actions de solidarité internationale (ASI) a eu lieu le 23 novembre, au musée Cercle africain, en présence de Véronique Wagner, consule générale de France à Pointe-Noire, des autorités locales ainsi que des représentants et directeurs des sociétés de la place invités.

L'exposition-photos "Portraits et parcours de vie" retrace la vie de plusieurs jeunes filles au parcours atypique et singulier mis en image par l'artiste-photographe Victoire Douniama. Avec patience et bienveillance, les jeunes filles se sont livrées à elle, extériorisant leur vécu social fait de frustrations, d'angoisses et d'humiliations. Avec courage et volonté, elles ont cependant décidé de tourner le dos à ce passé peu reluisant et entrevoir l'avenir avec plus d'optimiste par une insertion professionnelle grâce à ASI. « Avec le talent de Victoire Douniama qui a passé du temps avec les filles, ces photos prises l'année dernière sont la parfaite illustration de notre travail, de l'impact de notre protocole de prise en charge de ces filles. Certaines d'entre elles ont donné naissance, d'autres se sont installées dans leur phase de formation professionnelle ou alors retournées à l'école », a dit Abdoulaye Ndiaye, président d'ASI. « Notre prise en charge est fondée sur un processus innovant permettant à chacune de nos bénéficiaires de construire sur un projet de vie et de plus en plus celui de son enfant, puisque 75 % d'entre elles sont mamans. A ce jour, malgré les progrès accomplis; il reste encore beaucoup à faire car le nombre des jeunes filles rencontrées en rue ne cessent d'augmenter, en particulier après la crise sanitaire », a-t-il ajouté.

Louant le travail sans pareil effectué par ASI à l'endroit des jeunes filles en situation de rue depuis 21 ans au Congo, dans les centres de Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie, et de Victoire Douniama, l'artiste-photographe qui a mis en image ces filles, Véronique Wagner, consule générale de France à Pointe-Noire n'a pas caché ses sentiments.« Cette exposition est riche d'expressivité, de créativité, d'humanité et de solidarité. L'exposition de ce soir est à la fois nécessaire et touchante, d'une part, parce qu'elle permet de donner un visage à l'exclusion et, d'autre part, elle témoigne des voies pour s'en sortir.

Ce sont ces deux principes qui animent ASI, à savoir identifier, visualiser les jeunes filles et femmes en détresse par les maraudes (jour et nuit) puis fournir un accompagnement au plus près des réalités de chacune de ces personnes, par une prise en charge pluridisciplinaire (médicale, psycho-sociale, éducative et économique) dans les centres d'accueil du centre-ville et les quartiers. La conséquence de l'exclusion, de la marginalisation, c'est une image de soi qui se brouille, se dégrade, s'évanouit ». Elle a poursuivi : « Par un accompagnement au plus près des réalités de la personne qui aboutit la plupart du temps à une réinsertion, ASI redresse cette image, l'éclaire d'une motivation retrouvée et rétablit la personne dans sa dignité en la rapprochant de la vie sociale. La force d'ASI, c'est la proximité que l'association entretient au quotidien avec des destins si cruellement et injustement frappés, ici au Congo comme en République démocratique du Congo, au Mali ou en Côte d'Ivoire. Et c'est cette proximité que l'ONG et l'artiste nous font toucher ce soir. Nous réunir ce soir autour de ces photos, c'est un moyen de nous faire changer notre regard sur les exclues et l'exclusion, sur celles et ceux que nous croiserons demain vers le Wharf, à Dolisie, à Brazza ou ailleurs. Et malheureusement, nous en croiserons encore beaucoup ».

Pour elle, les partenaires d'ASI sont de première importance. En effet, nombreux apportent leur soutien multiforme à ASi sans oublier les partenariats d'entreprise et de collectives publiques.

Signalons qu'ASI a déjà accueilli plus de 2700 filles mineures au sein de ses centres. 900 filles ont déjà été insérées et plus de 1200 sont déjà formées. 11 000 consultations médicales pour les bénéficiaires du centre, 123 jeunes filles qui ont bénéficié de l'hébergement d'urgence, plus 55 000 repas distribués.