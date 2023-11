Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Première victoire de la saison de Sanga Balende

Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi, dans la première étape de la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), a disposé le 22 novembre au stade Kibasa-Maliba de Lubumbashi des chasseurs de l'US Tshinkunku de Kananga par 2 buts à 0, en match de la 16e journée du groupe A .

L'attaquant Bukasa a signé le doublé victorieux (51e et 62e minute sur penalty) de Sanga Balende dans ce derby du Grand Kasaï. Pour cette rencontre, l'entraîneur Ndonda Mutombo a titularisé le gardien de but Kalambayi Katembwe, et dans le champ, Katambua Kabemba, Manzombi Mafolo, Mbuyi Mpoyi, Buzangu Buzangu, Christian Kamuanga, Diego Tshikambo, Tshibangu Kaninda, Kodi Milambo, Bukasa Bukasa (le double buteur du match) et Mambweni Ambulance.

Les « Banjelu ne Basantu » ajoutent donc trois points à ceux acquis précédemment lors des trois résultats d'égalité (contre Don Bosco zéro but partout, Panda B25 et Tshinkunku (deux buts partout) à la phase aller du groupe A. Le club rouge et or compte désormais six points, avec l'espoir que ce succès puisse enfin lancer sa saison, car Sanga Balende demeure avant-dernier au classement du groupe A.

Après la lourde défaite de 0 but à 4 devant Mazembe, l'US Tshinkunku, lanterne rouge du groupe A, poursuit sa descente aux enfers, malgré le limogeage du coach Séguin Ndombe en mi-novembre, remplacé par Luc Mbungu (ancien de coach de Veti Club de Matadi et l'AC Kuya Sports de Kinshasa). Le team noir et blanc de Kasaï central n'arrive pas encore à grappiller d'autres points après les deux unités acquises lors des matches nuls contre Simba de Kolwezi et Sanga Balende (deux buts partout) à la phase aller. L'US Tshinkunku est clairement au fond du gouffre, avec seulement deux points en douze matches livrés.