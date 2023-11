Algérie: La manifestation 'Joussour Tawassel Li Tourath Al Haouadir' met en avant le patrimoine immatériel palestinien

ALGER — La 6e édition de la manifestation "Joussour Tawassel Li Tourath Al Haouadir" se tiendra les 25 et 26 novembre au Musée public national des arts et des expressions culturelles traditionnelles-Palais Ahmed-Bey- de Constantine, avec au programme diverses activités visant à faire connaître le patrimoine immatériel palestinien, indique un communiqué du Musée.

Organisée sous le parrainage du ministère de la Culture et des Arts, avec la participation de plus de 10 Musées nationaux, la manifestation sera ponctuée par une exposition-hologramme sur l'agression sioniste et l'atteinte au patrimoine immatériel palestinien et des ateliers pédagogiques destinés aux enfants pour faire la promotion de ce patrimoine immatériel, animés par les Musées participant à l'évènement.

Placée sous le thème "Musées pour l'humanité" en signe de solidarité avec le peuple palestinien face à l'agression sioniste barbare contre Ghaza, la manifestation vise à mettre la lumière sur les crimes abjects de l'entité sioniste qui en plus des massacres et du déplacement forcé des Palestiniens, s'acharne à détruire les vestiges archéologiques et les Musées dans une tentative visant à aliéner l'identité palestinienne.

Une journée d'études sur la valorisation du patrimoine immatériel algérien et ses dimensions africaines sera organisée au deuxième jour de cette rencontre.