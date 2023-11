Afrique: Le ministre des Transports défend la mise en oeuvre des engagements en Afrique

Luanda — Le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, a reconnu jeudi, à Luanda, qu'il existe certaines zones d'instabilité sur le continent, qui ralentissent le développement transversal, notamment du point de vue du commerce interafricain, citant comme principal défi à relever, la mise en oeuvre des engagements.

Le responsable, qui intervenait en tant qu'intervenant au panel "Les défis et opportunités de l'interaction du continent africain et les perspectives de croissance économique", a rappelé que l'agenda 20/63 de l'Union Africaine est bien défini et établit des principes et des objectifs à atteindre, qui est mis en oeuvre avec beaucoup de difficulté, de manière efficiente et efficace.

A titre d'exemple, il a cité le Marché unique interafricain des transports comme un accord qui rencontre de sérieuses difficultés dans sa mise en oeuvre.

Selon le ministre, il s'agit d'une activité qui peut croître, au niveau d'autres régions du monde, depuis les 15% actuels jusqu'à des niveaux plus élevés.

"Nous devons évidemment éliminer ces barrières et prendre un engagement, ainsi qu'améliorer la confiance entre les institutions de la région pour garantir que nous pouvons tous le faire ensemble et ne pas choisir d'autres solutions", a-t-il déclaré.

Il a rappelé que 70 pour cent du transport aérien africain est dominé par des compagnies non africaines.

Pour lui, la question du transport et de la logistique est l'une des variables permettant à l'Afrique de surmonter les limites du commerce régional, c'est pourquoi l'Angola est un partenaire important et investit pour assurer l'approvisionnement de grands secteurs, avec les corridors de Lobito, de Moçâmedes et l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto, récemment inauguré.