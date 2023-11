Congo-Brazzaville: Drame du stade d'Ornano - Le PCT partage son chagrin avec la nation

Le secrétariat permanent du Parti congolais du travail (PCT) a, le 22 novembre à Brazzaville, dans une déclaration, exprimé son émotion et partagé son chagrin avec la nation et les familles éplorées à cause du drame survenu dans la nuit du 20 au 21, ayant fauché la vie d'une trentaine de jeunes congolais désireux de faire partie des Forces armées nationales.

Face aux mesures prises par la cellule de crise, le secrétariat permanent du PCT a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des initiatives nécessaires à la bonne prise en charge de toutes les victimes du drame. Après une séance de travail avec le gouvernement, le PCT a exhorté ce dernier à conduire avec fermeté et diligence le programme de la cellule de crise mise en place à cet effet, notamment les diverses enquêtes en vue de situer les responsabilités dans ce drame qui plonge le pays dans une sidération totale.

Dans cette épreuve douloureuse qui endeuille le pays, poursuit la déclaration, le secrétariat permanent appelle l'ensemble du peuple congolais à l'unité et à la vigilance. Il réitère, au nom des cadres et militants du PCT, son soutien indéfectible au président de la République, profondément affligé par ce drame. Il demande, par ailleurs, au peuple et aux militants du PCT de demeurer vigilants et de ne céder à la provocation d'où qu'elle vienne.