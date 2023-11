Sénégal: BRVM - Total Sénégal réalise la meilleure performance du marché des actions ce jeudi 23 novembre 2023

TotalEnergies Marketing Sénégal a réalisé la meilleure performance du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec une hausse de 7,20% de son cours au terme de la séance de cotation de ce jeudi 23 novembre 2023.

Le cours de cette valeur est passé de 2 360 FCFA la veille à 2 530 FCFA ce jeudi 23 novembre 2023.

Depuis le mardi 21 novembre 2023 où il cotait 2 315 FCFA, le cours du titre de TotalEnergies Marketing Sénégal a enregistré une augmentation de 215 FCFA. Au 3eme trimestre 2023, cette société a réalisé un résultat des activités ordinaires de 8,319 milliards de FCFA en baisse de 26% par rapport au 3eme trimestre 2022.

Total Sénégal occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours suivie de loin par les titres Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 5,63% à 750 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 5,00% à 840 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 4,89% à 965 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 4,76% à 660 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres AGL Côte d'Ivoire (moins 5,66% à 1 500 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 4,44% à 4 300 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 4,35% à 1 100 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 3,95% à 1 700 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 2,13% à 7 335 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est élevée à 314,895 millions de FCFA contre 489,533 millions de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a augmenté de 8,571 milliards de FCFA, passant de 7808,105 milliards de FCFA contre 7 797,483 milliards de FCFA le mercredi 22 novembre 2023.

Quant à celle du marché obligataire, elle est toujours en baisse, se situant à 10 293,206 milliards de FCFA contre 10 296,206 milliards de FCFA ce 22 novembre 2023 (-3 milliards). L'indice composite (l'indice général de la Bourse) a progressé de 0,11% à 201,11 points contre 209,88 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a aussi progressé de 0,07% à 105,72 points contre 105,65 points précédemment.