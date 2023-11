Angola: L'Angola et les Etats-Unis signent un accord de coopération dans le domaine de la recherche géologique

Talatona — Un mémorandum d'accord, qui prévoit l'exploration des minerais de cuivre, a été signé jeudi, entre les représentants de l'Institut Géologique d'Angola (IGEO) et la société américaine United States Geological Survey (USGS), en marge de la deuxième Conférence et exposition internationale sur le secteur minier.

Le territoire à explorer fait partie de la région appelée Ceinture de Cuivre d'Afrique Centrale (Copperbelt) située dans plusieurs provinces de la République de Zambie et environ un tiers se trouve en Angola, dans un vaste territoire qui s'étend entre les provinces de Moxico et Cuando Cubango dont l'étude de faisabilité a permis d'évaluer des retombées économiques importantes pour le pays.

L'accord signé par l'ambassadeur américain en Angola, Tulinabo S. Mushingia, dans le domaine de la recherche géologique (USGS) et le PCA de l'Institut Géologique de l'Angola (IGEO), José Manuel, permettra également la cartographie des ressources minérales du pays.

Selon l'ambassadeur américain, Tulinabo Mushingia, qui s'exprimait à la presse, l'intention est de transformer l'Angola en un fournisseur de ressources pour la transition énergétique mondiale.

Le diplomate espère que la localisation des ressources minérales apporte une plus grande attraction pour les investissements, une diversification des partenaires américains dans divers secteurs et des avantages qui garantissent de meilleures conditions de vie aux peuples angolais et américains.

Interrogé sur la brève inauguration de la plus grande Kimberlite d'Angola, il a répondu qu'en tant que partenaires, cela représente un pas vers l'attraction des investissements et l'amélioration des conditions de vie de la population.

Parallèlement aux signatures, trois protocoles d'accord ont également été paraphés entre l'ANRM et la société canadienne Ivanhoe Group, qui ont été signés par le PCA de l'Agence Nationale des Ressources Minérales (ANRM), Jacinto Rocha et la présidente du Groupe Ivanhoe, Marna Cloete, qui incluent l'exploration des diamants.

La deuxième édition de la Conférence et exposition minière internationale d'Angola (AMC) sous le thème « Ressources minérales, développement, durabilité et défis, des représentants de sept pays, regroupe 60 intervenants qui partagent leurs connaissances, en fournissant des informations sur les tendances actuelles et futures de l'industrie minière.