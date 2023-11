Angola: Le PGR défend l'utilisation de mécanismes pour défendre la légalité démocratique

Luanda — La vice-procureure générale de la République, Inocência Pinto, a défendu jeudi l'utilisation de mécanismes pour la continuité de la défense de la légalité et de la démocratie, afin de permettre une justice efficace et toujours plus proche des citoyens.

La magistrate du Ministère Public, qui intervenait lors de la cérémonie d'ouverture du Conseil Consultatif du Bureau du Procureur Général de la République (PGR), sous le thème "Le PGR, un regard sur son organisation, son fonctionnement et ses perspectives", a dit que c'était l'occasion d'évaluer ce qui a fait et d'envisager les actions futures, en tenant compte de son rôle dans la société.

Inocência Pinto a indiqué que le conseil consultatif joue un rôle fondamental dans la formulation des politiques d'analyse et des défis, ainsi que dans la recherche de solutions pour améliorer le rendement de l'institution.

Elle a ajouté qu'il est de la responsabilité du PGR de promouvoir la défense et le rôle générique de la légalité démocratique, de mener l'action pénale, de représenter l'État devant les tribunaux, de veiller à la défense des intérêts collectifs, de promouvoir la défense des droits de libertés et des garanties fondamentales.

Les compétences décrites ci-dessus, a-t-il expliqué, indiquent que le PGR a une intervention diversifiée, apportant des fonctions stratégiques au système judiciaire dans tous les domaines.

%

Elle a également soutenu que le secteur doit intensifier son action, contribuant ainsi au fonctionnement efficace de la législation judiciaire, afin de mettre en oeuvre les garanties de la légalité de l'État démocratique et de droit et de la dignité de nos citoyens.

« Les juges sont responsables de l'interprétation et de l'application des lois, ils jouent un rôle fondamental pour garantir le rétablissement de la confiance des citoyens dans les institutions judiciaires », a-t-elle rappelé.

Elle a précisé que le PGR compte actuellement 634 magistrats et investit de plus en plus dans la formation continue, afin de garantir l'équité du système judiciaire.

Inocência Pinto a souligné la nécessité de fournir des services avec des conditions matérielles et technologiques appropriées, afin d'atténuer l'impact négatif de l'activité professionnelle, pour éviter les cas d'atteintes à la santé et à la dignité des magistrats.

A l'occasion, la juge a également déclaré que le PGR était préoccupé par la nécessité d'améliorer l'hébergement d'autres organismes faisant partie du secteur.

La mission du PGR est de promouvoir la défense de la légalité démocratique, en représentant l'État dans l'exercice de l'action pénale, dans la protection des droits des personnes physiques, collectives et diffuses, dans le contrôle de la légalité de l'exercice de la fonction juridictionnelle et dans la direction de l'instruction préparatoire des démarches, en faveur de l'Etat.