Afrique: Le PR reçoit ses homologues d'Ethiopie et du Cap-Vert

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a reçu mercredi, en audiences séparées, ses homologues d'Ethiopie et du Cap-Vert, respectivement, Sahle-Work Zewde et José Maria Neves.

À la fin de l'audience, la présidente éthiopienne, Sahle-Work Zewde, a déclaré à la presse que l'entretien de courtoisie avait permis d'aborder des questions, entre autres, telles que le renforcement des relations bilatérales.

"Je suis à Luanda pour participer à la III Biennale et c'est pour cela que j'ai profité de l'occasion pour rendre une visite de courtoisie à mon frère, le président João Lourenço", a expliqué l'homme d'État éthiopien.

Elle a ajouté que les deux pays entretiennent de bonnes relations, à différents niveaux, qui remontent au début de la lutte de libération pour l'indépendance de l'Angola.

D'autre part, José Maria Neves a dit qu'il s'était entretenu avec João Lourenço, en tant que champion de la paix de l'Union africaine, sur la paix et la réconciliation sur le continent, rappelant l'existence de zones de conflit dans la région centrale, négociées par le Chef de l'État angolais.

"Nous espérons que dans un avenir proche, nous pourrons instaurer la paix et de bonnes relations entre les différents pays afin d'accélérer le rythme de la transformation socio-économique sur le continent, ainsi que les élections en République démocratique du Congo, qui serviront pour renforcer la démocratie, les institutions et garantir la paix et le développement", a-t-il souligné.

Il a indiqué que lors de l'entretien, les personnalités ont également discuté des relations entre les deux gouvernements, avec de bonnes perspectives dans les domaines du transport et du tourisme, en plus des investissements déjà réalisés au Cap-Vert, notamment dans les domaines bancaire, pétrolier et de télécommunications.

Le président du Cap-Vert a estimé que les relations sont très bonnes et excellentes et que la volonté des deux parties de les renforcer ne fait que contribuer à les rendre excellentes.

"Ce sont deux personnes amicales, c'était donc une réunion d'amis pour évaluer les excellentes relations et envisager le meilleur avenir pour les deux pays", a-t-il conclu.