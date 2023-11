Afrique: Sport/Jiu-jitsu - La conquête de l'Africain indique une progression dans le classement

Luanda — La récente conquête du Championnat Africain de Jiu-jitsu, organisé au Maroc, est un indicateur que l'Angola peut retrouver sa place dans le classement international, qui sera mis à jour à la fin de ce mois.

Cette déclaration a été faite par le président de la Fédération angolaise de ce sport, Luís John, en réaction à l'exploit de l'Africain, réalisé dans la ville marocaine de Marrakech, avec 13 médailles d'or, une d'argent et deux de bronze.

Se confiant à l'Angop, à Luanda, le responsable a envisagé une remontée entre la 14ème et la 15ème place du classement mondial, où le pays était relégué de la 17ème à la 19ème, après l'absence au Championnat du monde 2023, à Abou Dhabi.

Parmi les huit pays médaillés à l'épreuve de Marrakech, l'Angola a dépassé le Maroc sur le podium (2ème place avec sept médailles d'or, 14 d'argent et 11 de bronze) et l'Algérie (3ème place avec sept médailles d'or, trois d'argent et sept de bronze).

17 combattants ont contribué à l'exploit de l'équipe nationale, avec l'accent sur le style de combat Rosangela Teixeira (-49 kg), Ana Vilela (-62 kg) et Luzimery Garcia (+70 kg) et le style Ne-Waza Elaine Musungo (- 69 kg) et Ruthi Baltazar (-52kg).

Interrogé sur le fait que les cinq membres de l'équipe ont remporté chacun une médaille d'or, Luís John a déclaré que c'était le résultat du travail acharné des clubs pour préparer et maintenir le niveau compétitif interne.

Il a expliqué que l'évolution du sport, particulièrement dans le secteur féminin, est également due à la diplomatie de l'organisme fédératif, notamment dans l'accompagnement des associés et dans la promotion des compétitions et tournois nationaux au fil des années.

Le fait que son équipe ait acheté des tapis de compétition (tatamis) pour 16 associations qui, dans le passé, s'entraînaient sur de la paille, a permis l'émergence de nouveaux talents, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, selon une source de l'ANGOP.

L'Angola compte actuellement quatre mille athlètes, dont deux mille enregistrés par la fédération, mettant en relief 50 athlètes féminines qui ont participé au dernier championnat national, organisé à Luanda.

Luís John a dit que, à la lumière de la période quadriennale 2020-24, son équipe avait réussi à atteindre tous ses objectifs, soulignant le sauvetage de l'image nationale en Afrique, l'augmentation des compétitions dans le calendrier annuel, en mettant l'accent sur le Tournoi de la Paix.