Sénégal: Employabilité des jeunes - 1 063 apprentis et 206 maîtres d'apprentissage enrôlés à Louga

Louga — Mille soixante-trois apprentis et deux cent six maîtres d'apprentissage ont été enrôlés dans la région de Louga (nord) dans le cadre du Projet d'employabilité des jeunes par l'apprentissage (PJA) au Sénégal, a indiqué, jeudi, le directeur de l'apprentissage au ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, Souleymane Kane.

« Nous avons enrôlé à Louga 1 063 apprentis et 206 maîtres d'apprentissage, qui ont le titre de maître d'apprentissage parce que leur unité de production est considérée comme une unité de formation », a-t-il déclaré.

Souleymane Kane s'entretenait avec des journalistes à l'issue d'une assemblée générale d'information sur l'état d'avancement du Projet pour l'employabilité des jeunes par l'apprentissage non-formel, à Louga.

Il dit le considérer comme « un projet innovateur et inédit en termes de chiffres, mais aussi en termes d'apport et de contenu".

Il a rappelé à cet égard qu'il a pour objectif d'enrôler 32 000 jeunes, 10 000 maîtres d'apprentissage dans douze métiers sur toute l'étendue du territoire national sénégalais.

« C'est un projet qui apporte de la valeur ajoutée dans l'atelier, au sein du cursus du maître d'apprentissage et au niveau de l'investissement des apprentis », a-t-il ajouté.

Selon lui, « il va permettre d'accompagner les maîtres d'apprentissage avec des formations pédagogiques, techniques et des formations en entreprenariat ».

« Ces trois types de formation concourent à renforcer les capacités du maître d'apprentissage, et in fine à agir sur la productivité et la qualité des productions, mais également à préparer les apprentis à la certification selon la validation des acquis de l'apprentissage », a-t-il indiqué.

Le président de la Chambre de commerce de Louga, Moussa Dièye, a, de son côté, déclaré que « le projet PEJA, qui vise à rendre les métiers de l'artisanat plus rentables et compétitifs, va avoir un impact positif sur la commande publique ».

« C'est un projet très important pour la vitalité de l'économie au niveau régional parce que chacun des départements a son propre quota », a-t-il expliqué.