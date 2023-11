Angola: Le pays peut devenir autosuffisant en matière de production d'engrais

Luanda — Le secteur minier angolais est en train d'élaborer un plan d'action pour que le pays atteigne l'autosuffisance en matière de production d'engrais, a déclaré jeudi, à Luanda, le ministre des Ressources minérales, Pétrole et Gaz de l'Angola, Diamantino Pedro de Azevedo.

Le gouvernant, qui parlait à la presse en marge de la II Conférence et Exposition Internationale du Secteur Minier, qui se déroule à Luanda, du 23 au 24 novembre, a dit qu'avec la mise en oeuvre des actions prévues, on s'attend à ce que les engrais produits en Angola puissent être exportés, augmenter les devises du pays et contribuer à l'éradication de la pauvreté.

Parmi les projets qui permettront au pays d'atteindre l'autosuffisance en matière de production d'engrais, le gouvernant a souligné la production de phosphate dans la province de Cabinda, où est en cours de construction une usine pour produire des granulés de phosphate, avec application directe à certaines cultures, les deux concepts de phosphate dans la province de Zaire, ainsi que les travaux effectués pour identifier la présence de potassium.

"Tous les ingrédients nécessaires pour que le pays devienne autosuffisant en engrais sont présents, ce qui se traduit par une plus grande production agricole, une plus grande sécurité alimentaire garantie et une plus grande contribution à l'éradication de la pauvreté", a-t-il indiqué.

Comme démonstration du développement du secteur, il a illustré le fonctionnement d'entreprises étrangères de renommée internationale dans le secteur minier.

Le potentiel du pays laisse actuellement présager, selon le ministre, la possibilité, dans un avenir proche, avec de nombreux travaux d'investigation géologique, en plusieurs étapes, de reconnaissance, de prospection, de recherche et d'évaluation, d'avoir l'exploration ou la production de plusieurs autres minéraux.

Diamantino de Azevedo a affirmé que le Plan National de Géologie est un succès et que la plupart des actions ont déjà été mises en oeuvre, même si cela signifie qu'une fois achevées, la prospection et l'amélioration des connaissances géologiques du pays prendront fin.

La connaissance géologique d'un pays, selon l'ingénieur, est une activité constante, continue et infinie, qui ne se limite pas au développement des travaux miniers, mais sert à la planification politique et économique d'un pays et au développement de presque toutes les actions à poursuivre pour améliorer les connaissances géologiques du pays, former des techniciens, créer des infrastructures de laboratoire.

"L'Exécutif continue de se concentrer sur la création d'un bon environnement des affaires dans le pays, en vue de promouvoir les investissements étrangers dans le secteur minier, dans le respect du Plan National de Développement indiqué pour le secteur minier essentiellement, où la responsabilité est de mettre en valeur les agents privés et de créer un environnement commercial propice au développement des entreprises privées.

Il a affirmé qu'un bon environnement des affaires implique également la création de lois qui sont des références, des infrastructures logistiques ou la disponibilité d'informations plus nombreuses et de meilleure qualité.

Toujours sur la voie de la création d'un bon environnement, le responsable a également souligné la création d'infrastructures de laboratoire et de capital humain, afin d'attirer de plus en plus de techniciens de tous niveaux de base, moyen et supérieur avec de plus grandes compétences pour que les entreprises se sentent soutenues et investissent dans le pays.

"Il est nécessaire de faire connaître ce que fait l'Angola, d'impliquer la société, de promouvoir le secteur minier, de faire connaître ce qu'il entend faire, ainsi que d'écouter les attentes de tous ceux qui s'intéressent à ces événements", a-t-il ajouté.

Le gouvernant a poursuivi que les études de faisabilité confirment un fort potentiel de dynamisation de l'économie, il est donc impératif de les faire connaître afin que les investisseurs potentiels en soient informés, car il s'agit de minéraux importants au niveau international.

Des projets tels que l'exploration du cuivre en cours dans la province d'Uíge, du niobium à Quilengues, province de Huíla, ainsi que l'exploration de minéraux contenant des éléments de terres rares à Longonjo, province de Huambo, ont été mentionnés par le titulaire du portefeuille.

Pendant deux jours, l'événement prévoit des tables rondes sur "La vision de l'Angola pour le développement durable dans le secteur des ressources minérales", "Perspectives de la prospection minière face à la modernisation technologique parrainée par Ozango", "Développement d'une main d'oeuvre d'excellence", "Diversité et la croissance économique et les défis du marché international du diamant".