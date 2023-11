Angola: L'ARC sanctionne les entreprises pour plus de 15 millions de dollars

Luanda — L'application des amendes par l'Autorité de Régulation de la Concurrence (ARC), de 2018 à 2023, a totalisé environ 15 millions de dollars (un dollar équivaut à 827.254 Kz), a déclaré jeudi, à Luanda, la présidente du Conseil d'Administration (PCA)de l'ARC, Eugénia Pereira.

S'adressant à la presse, en marge de l'ouverture de la IVe Conférence sur la concurrence et la régulation économique, elle a souligné que les secteurs les plus sanctionnés étaient le pétrole, le gaz, l'industrie, la distribution alimentaire et les boissons.

Eugénia Pereira explique qu'au cours de cette période, l'ARC a enregistré en moyenne environ 33 cas, dans le cadre d'enquêtes sur des cas de conduite.

La responsable indique que l'application efficace de la politique de concurrence joue un rôle décisif pour stimuler la reprise de l'activité économique, garantissant la croissance et le développement durable de l'économie nationale.

Selon elle, il y a une amélioration des politiques et des stratégies visant à rendre l'économie angolaise plus compétitive et attractive aux investissements privés et en faveur des consommateurs.

Eugénia Pereira affirme qu'à travers la régulation économique, l'État cherche à garantir le fonctionnement régulier du marché, en atténuant les défauts qui pourraient exister et affecter son efficacité.

%

De cette manière, a-t-elle poursuivi, l'État comprend l'importance particulière de la concurrence et de la régulation économique pour promouvoir la croissance et le développement économiques, ayant réalisé d'importantes réformes dans ces deux domaines.

Selon Eugénia Pereira, le redimensionnement organique et fonctionnel des institutions chargées de leur mise en oeuvre et la densification normative des régimes juridiques spéciaux permettent aux entités de régulation de développer plus efficacement leurs missions.

Selon l'ARC, la politique de concurrence comporte actuellement de multiples défis, liés à une société en constante évolution, également influencée par le contexte de contraction de l'activité économique mondiale, résultant de la pandémie de Covid-19, des conflits en Ukraine et, plus récemment, entre Israël et Palestine.

Elle a souligné que l'avènement des nouvelles technologies a transformé l'interaction entre les fournisseurs de biens et services et les consommateurs, notamment en ce qui concerne l'introduction de nouvelles formes de production et de fourniture de services, facteurs qui constituent de véritables défis pour la régulation économique.

A titre d'exemple, a-t-elle renforcé, il faut souligner l'émergence et le développement des Fintechs, qui ont révolutionné la manière dont les transactions financières sont effectuées, remettant en question les modèles traditionnels des banques et autres institutions financières, car elles offrent au marché des solutions plus efficaces et accessibles.

Selon elle, les perturbations résultant du progrès du marché, dans ses segments d'activité les plus variés, nécessitent des avancées importantes de la part des organismes de régulation du secteur économique et de l'Autorité de Régulation de la Concurrence, en termes d'adaptabilité pour accomplir leurs tâches.

Elle les a mis au défi de créer des formes d'intervention sur le marché capables d'atténuer les comportements qui affectent une saine concurrence entre les différents opérateurs.

C'est pourquoi, a-t-elle ajouté, il est essentiel de garantir que l'ARC et les entités de régulation sectorielles disposent de toutes les conditions nécessaires pour pouvoir suivre l'évolution de l'activité économique et, de cette manière, garantir l'allocation optimale des ressources et le plein fonctionnement du marché.

Eugénia Pereira conclut que l'ARC donne la priorité au contrôle des actes de concentration d'entreprises et à la promotion de la culture de concurrence et à la défense de la concurrence dans le contexte de l'intégration régionale (ZCLCA), à la promotion de la culture de concurrence, à l'enquête sur les pratiques qui restreindre la concurrence et la coopération aux niveaux national et international.