Cote d'Ivoire: Arikokaha - Coulibaly Gninhoyo appelle à déclarer les enfants à l'état civil

Coulibaly Gninhoyo a appelé les populations d'Arikokaha à déclarer leurs enfants à l'état civil.

Le 4ème vice-président du Conseil régional du Hambol, Coulibaly Gninhoyo dit Tshabio, par ailleurs Inspecteur général de l'Éducation nationale, a appelé les populations d'Arikokaha, sous-préfecture du département de Niakaramadougou à déclarer leurs enfants l'état civil et à consolider la cohésion sociale. C'était le mercredi 23 novembre 2023 lors de la cérémonie de passation de charge entre le nouveau sous-préfet de la localité, Pascal Karba Koné et Marie-Laure Aphanou Djédjé, ancienne sous-préfète d'Arikokaha.

« Selon les statistiques du Ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, 30% des élèves au primaire n'ont pas d'extraits acte de naissance. Il nous faut trouver les moyens pour accompagner le gouvernement qui oeuvre au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations et cela commence par la déclaration des naissances. Nous devons sensibiliser nos parents à faire en sorte que les enfants qui naissent soient déclarés à l'état civil. C'est très important », a dit Coulibaly Gninhoyo.

La cérémonie de passation de charges a été présidée par le Secrétaire général de la préfecture de Niakaramadougou, représentant le préfet du département de Niakara, Maténin Ouattara. Lors de cette cérémonie également, Coulibaly Gninhoyo a exhorté la population à oeuvrer à la consolidation de la paix et l'unité pour le développement de la région du Hambol et d'une Côte d'Ivoire prospère. « Je vous invite à la culture de la paix, la solidarité, le pardon, la fraternité et l'unité. Ces valeurs doivent être pour chacun, un sacerdoce. La paix, l'unité et la cohésion sociale ne sont pas comparables à des objets précieux qui nous appartiennent. Il faut toujours les conquérir », a souligné le 4ème vice-président du Conseil régional du Hambol.

%

Au nom du ministre de la Transition Numérique et de la Digitalisation, Ibrahima Kalil Konaté, par ailleurs président du Conseil régional du Hambol, Coulibaly Gninhoyo, a salué le travail abattu par Marie-Laure Aphanou Djédjé, ancienne sous-préfète d'Arikokaha. « À travers les importantes réformes que vous avez judicieusement engagées, vous avez contribué, significativement, à l'amélioration du bien-être de nos populations et partant, à la croissance économique de notre sous-préfecture », s'est t-il félicité.

Le nouveau sous-préfet d'Arikokaha, Pascal Karba Koné a réitéré sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, qui ont voulu lui confier la gestion de cette sous-préfecture de la région du Hambol. Il a dit à cet effet, s'engager à relever les défis pour le bien-être des populations. Avant de féliciter à son tour son prédécesseur. Pour sa part, Marie-Laure Aphanou Djédjé a souhaité des voeux de succès à son successeur. À la salle de réunion de la sous-préfecture d'Arikokaha, cette cérémonie de passation de charge a été marquée par la remise des clés du logement réhabilité de la sage-femme de la maternité et une enveloppe de trois cent mille (300.000) francs CFA pour l'électrification de la localité. Aussi, le 4ème vice-président du Conseil régional du Hambol, Coulibaly Gninhoyo a remis un bon de médicaments d'une valeur de cinq cent mille francs au centre de santé de Niangbo. Des dons du Conseil régional du Hambol.