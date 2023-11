Cote d'Ivoire: Mgr Boniface Ziri aux catholiques - « Le signe de croix n'est jamais, au nom du pain, du fric et du saint profit »

La rentrée pastorale et d'envoi en mission de l'Association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire (Acc-CI) s'est tenue le dimanche 19 novembre 2023 à la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2 d'Abidjan- Cocody. Au cours de cette célébration,l'évêque du diocèse d'Abengourou,Mgr Boniface Ziri, a exhorté l'élite catholique à faire rêver en mettant vraiment en avant leur foi, en tout ce qu'ils font, disent, entreprennent et en tout ce qu'ils décident.

Il les a invités à rester unis et à ne point se combattre mais à se battre ensemble pour le relèvement du pays . Il a indiqué qu'ils sont tous des détenteurs du leadership du Christ lui-même et que par ce fait, ils doivent être reconnaissables par leur style, par leur manière d'agir et de parler, par leur pouvoir de transfiguration du monde et dont le signe de croix est toujours au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit et jamais, au nom du Pain, du Fric et du Saint Profit.

« Construisons des communautés eucharistiques authentiques, des communautés chrétiennes dont les membres différents par leur provenance ethnique et régionale deviennent les membres d'une même famille qu'est l'Église, la famille du Christ. Construisons des communautés chrétiennes qui sachent offrir à notre pays le chemin de la conversion, le chemin de la paix, le chemin de la joie, le chemin de la réconciliation (...)» a lancé Mgr Boniface Ziri

Dr Martin Loba, Président de l'Association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire (Acc-CI) a relevé que tous les cadres catholiques du pays sont prêts à soutenir l'église dans sa pastorale et la diffusion du magistère au vu des réalités sociales, politiques, environnementales et économiques de la Côte d'Ivoire. « Nous, cadres catholiques, nous sommes des missionnaires. Nous devons prendre notre part de responsabilité dans cette mission que le Christ, nous a donné, en étant sel et lumière dans nos différents lieux de vie, d'activités de décisions. Il faut les impacter positivement à la lumière de l'évangile qui sont basés sur les préceptes de la vérité, la justice et de l'amour(...)» a-t-il fait savoir

Le Père Augustin Obrou, aumônier principal de cette association a dans son homélie invité les cadres catholiques à être de bons serviteurs en mettant leur point d'honneur à faire bon usage des talents que Dieu a mis en eux.

Rappelons que cette rentrée pastorale a vu la présence de ministres, sénateurs, maires, directeurs d'entreprises et bien d'autres cadres.