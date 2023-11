Madagascar: Recrutement - Des représentants de « Québec International » à Madagascar

Les représentants de Québec International (QI) , une agence de développement économique opérant dans la région métropolitaine du Québec, ont effectué une visite à Madagascar pour une mission d'initiative de recrutement.

Durant cette visite, ils ont rencontré les responsables de l'agence P.A.G.E créée en 2017 et qui s'inscrit comme partenaire de Québec International dans la promotion de leurs missions de recrutement d'étudiants et de travailleurs malgaches.

La plus récente initiative visait particulièrement les domaines de la technologie de l'information, de la santé et du manufacturier industriel. Les entretiens des personnes présélectionnées, ayant soumis leur candidature entre le 12 septembre 2023 et le 30 octobre 2023 sur le site de QI ont eu lieu les 18 et 19 novembre 2023 à Ankorondrano. 300 candidats environ ont été rencontrés durant cette mission.

Réalisations

Québec International est un organisme sans but lucratif, soutenu notamment par la ville de Québec, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Une mission similaire à celle effectuée à Madagascar a également eu lieu à l'île Maurice hier et avant-hier.

La mission à Madagascar et à l'île Maurice est la 100e en matière de recrutement de travailleurs et d'étudiants internationaux depuis 2008. Europe, Afrique et Amérique Latine figurent également dans la liste des territoires visités. Concernant les réalisations entre 2008 et 2022, il y a 27 450 nouveaux arrivants accueillis et 9 040 emplois créés ou maintenus.

En 2022, Québec International a mené 11 missions de recrutement à travers le monde qui ont permis de recruter plus de 4 000 personnes donc 2 975 travailleurs qualifiés. En ajoutant les conjoints et les familles, le nombre de nouveaux arrivants accueillis s'élève à 7 900 personnes.