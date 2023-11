Ile Maurice: Fire Brigade et Reste du Monde pour une place en demi-finales

Un dernier match comptant pour les quarts de finale de la Masters League sera disputé ce vendredi 24 novembre à Trianon. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 18h30. Cette rencontre opposera la Fire Brigade à Port-Louis Reste du Monde. Ce sera un peu le choc de ce grand huit. Dans les autres rencontres, Veterans Cadets a été battu 4-0 par Veterans Sans Frontières. Les Veterans Fraternel - constants depuis le début de la compétition - attendent de connaître leur adversaire pour le dernier carré. Ce sera soit la Fire Brigade soit Port-Louis Reste du Monde.

Les deux demi-finales auront lieu le 3 décembre tandis que la finale se déroulera sept jours plus tard. Entre-temps, les deux ligues (League A et B) ont déjà été constituées avec 10 formations dans chaque championnat. Les explications débuteront l'an prochain et s'étaleront sur plusieurs semaines.

Dans la League A, on retrouve quelques grosses pointures qui ont déjà marqué leur territoire durant les qualifications. En ce sens on peut citer la Fire Brigade qui compte notamment Tony François dans son effectif. Veterans Fraternel et Port-Louis Reste du Monde ont également montré de bonnes dispositions cette saison alors que la constance de Police Veterans sera un atout.

Dans la League B, de belles joutes sont à prévoir également. Veteran Beau-Bassin/Rose-Hill sera à suivre tout comme Veterans St-Pierre Blue Shadows qui est monté en puissance lors des qualifications. Amis de l'Ouest sera pour sa part un sérieux outsider.

League A

Fire Brigade, Pamplemousses Corinthians, Port-Louis Veterans, Veterans Sans Frontières, Veterans Petit-Raffray, Veterans Fraternel, Police Veterans, Port-Louis Reste du Monde, Reste du Nord, Veterans Cadets Association

League B

Veteran Beau-Bassin/Rose-Hill, Amis de l'Ouest, Veterans St-Pierre Blue Shadows, New Grove Veterans Blackpool, Veterans Roche-Bois Bolton City, Cercle de Petit-Raffray, Glen Park Veterans, Savanne Veterans, Veterans Henrietta, Veterans Bassin/Quatre-Bornes FC