Ile Maurice: Rama Valayden - «Nando Bodha, votre futur Premier ministre»

Linion Moris a convié la presse, hier en fin d'aprèsmidi, pour la présentation de son «équipe nationale». Une liste de candidats, qui briqueront les suffrages aux prochaines législatives dans les différentes circonscriptions, a été présentée. Ainsi, quatre clusters - légal, social, innovation économique et économie - ont été présentés avec plusieurs membres des Verts fraternels, du Rassemblement mauricien ou encore du Ralliement citoyen. Mais c'est surtout le poste de Premier ministre éventuel pour Linion Moris qui retient l'attention.

Rama Valayden a ainsi présenté Nando Bodha comme «ou fitir premié minis». Il a expliqué que ce choix a été fait à l'unanimité, que Nando Bodha est «droit» et que bien que plusieurs autorités aient enquêté sur lui après sa démission du MSM, rien n'a été trouvé à son sujet. L'avocat a aussi parlé de la situation en Palestine qui «fer mo leker fermal» avant d'évoquer les priorités de Linion Moris une fois au pouvoir. Premièrement, effacer les larmes des mères qui souffrent à cause de la drogue en la combattant mais aussi en éliminant la fraude et la corruption dans le pays. Il a aussi souligné l'importance de la protection de l'environnement.

Poste partagé avec Valayden

Nando Bodha a annoncé une «nouvelle» à son tour. Lui qui est désormais à la tête de l'équipe partagera le poste de Premier ministre en cas de victoire avec Rama Valayden. «Nous ne sommes pas une alliance, nous sommes un mouvement dynamique de force patriotique.» Il a aussi parlé de sa démission du MSM et l'appel de Rama Valayden qui avait motivé cette décision.

Nando Bodha s'est, entre autres, également penché sur le «système des tenders mafia du MSM» et des secteurs qui ne fonctionnent plus comme l'éducation ou encore la santé. «La différence entre nous et les autres, c'est la sincérité, la volonté et la détermination.» Selon lui, la force de Linion Moris serait «son lien avec le peuple».