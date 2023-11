Ile Maurice: Les Steciuk ramènent sept médailles

La moisson fut au-delà des attentes pour le couple Steciuk lors des Championnats d'Afrique masters qui se sont disputés du 16 au 18 novembre à Pretoria en Afrique du Sud. Au total, Damien et Johanna Steciuk ont raflé sept médailles y compris des titres de champions et vice-champions d'Afrique chez les masters.

Engagés sur différentes disciplines, Damien ainsi que Johanna ont été sacrés champions d'Afrique dans au moins une de ces catégories. Présélectionné au saut à la perche pour les derniers JIOI, Damien Steciuk a brillé sur sa discipline de prédilection en signant un saut à 3,50 m pour être sacré dans la catégorie d'âge M40. Johanna en a fait autant sur le concours du triple saut W35-39, enregistrant un saut à 7,77 m (vent : -1.7) pour prendre l'or.

Leurs médailles d'argent sont venues sur trois épreuves. Au lancer du disque, Damien Steciuk a pris la deuxième place avec un jet à 23,58m tandis que Johanna a terminé dauphine dans les épreuves du lancer du javelot (21,93m) et du saut à la perche (2,20m). Les deux athlètes mauriciens ont aussi récolté deux médailles de bronze, Damien terminant troisième au 100m (12s73) et Johanna clôturant le podium du lancer du disque avec une performance de 20,02 m.

Damien et Johanna Steciuk ont brillamment représenté le quadricolore mauricien en Afrique du Sud.

«Nous revenons de ces Championnats d'Afrique masters avec des étoiles plein les yeux ! Sept médailles au total et beaucoup de satisfaction. Les contrats ont été plus que remplis avec des médailles et des meilleures performances personnelles. Nous avons fait des rencontres formidables et c'est toujours motivant et inspirant de rencontrer des athlètes masters de tous âges», confie le couple qui n'a pas manqué de remercier «tous ceux qui nous ont encadrés et soutenus de près ou de loin pendant ces derniers mois, notamment nos coaches Abel Thésée, Damien Jean, Giovanni Lindor, le High Performance Center et tous ceux qui ont cru en nous».

Le couple se projette déjà sur leurs prochains objectifs pour l'année prochaine. «Nos prochains objectifs seront les Mondiaux outdoor à Göteborg en Suède en août 2024. Nous essaierons aussi de participer à d'autres compétitions au niveau africain. Et pourquoi ne pas voir les prochains Championnats d'Afrique masters être organisés à Maurice ?»

Soulignons aussi que Jean- Michel de Senneville, représentant désormais l'Afrique du Sud, a pris la médaille d'or au saut à la perche M75.

Résultats