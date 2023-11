Tunisie: Regard sur la ligue 2 - Quand le CSHL se déchaîne

L'Asoe dévastée par l'attaque des Verts. Jendouba en fait les frais au classement, mais garde la main.

A quelques heures de la 8e journée, les positions se resserrent en haut des deux groupes et tout reste à faire également en queue de poules A et B. Ainsi, dans le groupe B, la Stayda revit et s'est donné une bouffée d'air frais après sa victoire quasi décisive lors du derby disputé face à la Zliza. Le SG se replace au pied du podium et sera forcément incontournable pour le dernier sprint menant aux places d'accessit. Fortunes diverses, dans le groupe B également, Réjiche poursuit sa chute alors qu'il y a un an, l'ASR prenait un malin plaisir à bousculer les grands clubs de la Ligue 1. Lanterne rouge, l'ASR jouera le play-out et ne bénéficiera d'aucun point bonus.

Mauvaise affaire pour le COM

Toujours à propos des points bonus pour les clubs qui joueront éventuellement le play-out, le duel à distance se poursuit entre les insulaires de Kerkennah et l'AS Jelma. Tenue en échec dans son fief par l'ES Zarzis, un adversaire qui pointe au deuxième rang du classement, l'OCK garde la main, mais se retrouve talonné par Jelma, un onze qui s'est sublimé pour arracher le point de nul de son déplacement de Médenine. Résultat : Jelma ne perd pas espoir de coiffer l'OCK au poteau, alors que COM rétropédale et stagne à la 6e place. Enfin, le leader chebbien caracole et creuse même l'écart après son succès à Sidi Bouzid.

La JSK se replace

Passons au groupe A à présent. Comme constaté, la bonne affaire de la 7e ronde fut kairouanaise. La JSK a mis à profit son déplacement à l'Ariana pour se relancer. Et avec un match en moins à disputer, les Aghlabides peuvent bondir au classement s'ils enchaînent. Plus haut maintenant, le mano à mano entre le CSHL et Jendouba se poursuit. Offensifs à souhait contre l'Asoe (4-0), les Verts ont repris le leadership, mais comptent un match en plus que leur concurrent direct jendoubien.

Lutte acharnée pour les points bonus

Volet suite de la hiérarchie du groupe A, l'ES Radès se maintient sur le podium, mais dans le sillage de l'ESR, la JSO garde ses chances, à une encablure et avec un match en moins à disputer. Idem pour Korba et, à un degré moindre Msaken qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. En bas du classement maintenant, le play-out concerne pas moins de six équipes. Si l'ESHS semble à l'abri d'un concours de circonstances qui lui serait fatal (pas de points bonus dans l'escarcelle en fin de parcours), l'ASA prend aussi son destin en main pour atteindre les mêmes objectifs, alors que le Scba ne compte qu'une longueur d'avance sur les deux lanternes rouges, Kalaâ et Tabarka qui ferment la marche. La lutte s'annonce acharnée pour se présenter à terme au play-out avec un capital point et forcément avec le capital-confiance qui va avec.