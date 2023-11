Madagascar: Universités publiques - Cours et examens achevés pour certains départements d'Antananarivo et des régions

Un « ouf » de soulagement pour les étudiants issus des établissements de l'université d'Antananarivo qui ont déjà pu achever les cours et passé les examens pour cette année universitaire 2022-2023.

Les étudiants ont craint que cette année n'aboutisse à une année blanche suite à la grève du Syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur (SECES) section Antananarivo. Il n'en est pas de même, pour l'instant, pour une partie des étudiants, notamment ceux de la Faculté des Sciences à l'université d'Antananarivo qui, eux, n'ont pas encore pu achever les cours ni passé leurs examens.

Un communiqué du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESUPRES) en date du 22 novembre 2023, indique que l'Etat poursuit les efforts en vue de satisfaire les revendications des enseignants chercheurs afin de permettre aux départements qui n'ont pas encore ou achever leur année, d'y procéder. Font partie de ces efforts, le règlement des arriérés sur les heures complémentaires et sur les vacations des enseignants vacataires. Ainsi, les arriérés de l'année 2026-2017, a-t-il indiqué, ont été payés en 2020 ; ceux de 2017-2018 payés en 2021, ceux du premier semestre de 2018-2019 payés en 2022 et le second semestre de la même année, payés en 2023.

Efforts

%

Se voulant abonder dans le sens des revendications des enseignants-chercheurs, dans l'intérêt des enseignants eux-mêmes, mais également du personnel technique et administratif, et des étudiants, ce communiqué du MESUPRES souligne les efforts déjà déployés, notamment le paiement des heures complémentaires et des vacations, le paiement des vacations des enseignants et autres personnels ayant participé au baccalauréat 2023, ainsi que le bon déroulement du processus de maintien en activité des enseignants chercheurs, jusqu'à 70 ans, voire l'éméritat à 75 ans.

SECES Fianarantsoa

De son côté, le SECES section Antananarivo ne l'entend pas de cette oreille et dénonce énergiquement la situation de son président, le Pr Sammy Grégoire Ravelonirina qui, pour rappel, a été auditionné par la brigade de recherche criminelle de la gendarmerie à Fiadanana au motif d'atteinte à la sûreté de l'Etat, et reste jusqu'à hier soir encore retenu par les gendarmes. Une situation que le syndicat associe à une manoeuvre d'intimidation qu'il estime inadmissible.

Aussi le SECES section Antananarivo a de nouveau suspendu ses activités pédagogiques, rejoint par le SECES Fianarantsoa, dénonçant également ce cas du président du SECES section Antananarivo et refusant de procéder à l'achèvement de l'année universitaire en cours.