Ile Maurice: Kavish Jogarah avait l'habitude de conduire le camion impliqué

Kavish Jogarah, un habitant de Bambous âgé de 28 ans, arrêté mercredi par les limiers du Field Intelligence Office de l'Ouest à la suite de l'accident mortel qui a coûté la vie au policier Kawshik Dulhumsingh, 27 ans, a comparu en cour de Bambous ce jeudi sous une charge d'homicide involontaire.

La police s'est opposée à sa remise en liberté, et il a été reconduit en cellule. Ce jeune homme, gardien sur un chantier de construction, a frôlé la voiture du policier mardi. Plus loin, il a percuté une motocyclette et a ensuite roulé sur le policier qui s'y trouvait, avant de continuer sa route.

Ce jour-là, le gardien avait une fois de plus emprunté le camion, à l'insu du propriétaire, a-t-il précisé à la police. Ce dernier avait garé le véhicule sur le chantier de construction à Tamarin, et ce n'était pas la première fois que Kavish Jogarah, qui ne détient pas de permis de conduire, empruntait le camion. C'est la raison pour laquelle il a pris la fuite lorsqu'il a frôlé la voiture du policier. Lors de son interrogatoire après son arrestation mercredi, le suspect a expliqué qu'il n'avait pas vu la motocyclette et qu'il n'était pas au courant qu'il avait été impliqué dans un accident ayant coûté la vie à un policier. Il est retourné sur le chantier après l'accident pour déposer le camion.

Il a été soumis à des tests d'alcoolémie ainsi que d'autres substances, qui se sont révélés négatifs. Il a été placé en détention avant de comparaître en cour ce jeudi. Les enquêteurs étudient toutes les pistes avant de changer la charge provisoire d'homicide involontaire en meurtre.