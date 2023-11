Congo-Brazzaville: Gestion des peuples autochtones - Un atelier ouvert à Pointe-Noire

Le ministère en charge de la justice, à travers la direction générale de la Promotion des peuples autochtones en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) et le bureau du coordonnateur résident du système des Nations unies en République du Congo (BCR), organise, du 24 au 26 novembre à Pointe-Noire, au Kouilou et au Niari, un atelier relatif au dialogue des parties prenantes sur les peuples autochtones et la gestion de la biodiversité.

L'atelier va s'ouvrir à Pointe-Noire dans la salle de réunion du CAPV, à Mpita, dans l'arrondissement n°1 Emery-Patrice-Lumumba. La journée sera consacrée à une communication directe et des échanges interactifs avec les participants sur plusieurs thématiques, notamment les droits des peuples autochtones et la gestion de la biodiversité; les messages clés du sommet du Bassin du Congo et les bonnes pratiques de préservation de la biodiversité ainsi que des écosystèmes forestiers par la population autochtone; les mécanismes d'accompagnement dans les processus de règlement de leurs problèmes (cas de violation ou encore d'atteinte de leurs droits).

Cet atelier regroupe les différents acteurs tant dans le domaine de la justice que dans l'éducation et la sphère religieuse. Les médias et la population non autochtone sont également conviés aux différentes rencontres qui se tiendront sous forme de dialogue interactif.

Après Pointe-Noire, des rencontres seront ensuite organisées deux journées consécutives, les 25 et 26 novembre, sur le terrain à Madingo-Kayes, au village Youbi, dans le département du Kouilou, et à Malolo, dans le Niari sur la Nationale 3.

Notons que les conférenciers, à savoir Françoise Mianda du BCR, Samia Slimane du HCDH et Justin Assomoyi, directeur général de la Promotion des peuples autochtones interviendront respectivement sur les instruments juridiques pertinents des droits humains dûment ratifiés par la République du Congo.

La tenue de cette activité est l'aboutissement des recommandations émises à l'issue de la formation des agents de la direction générale de la Promotion des peuples autochtones sur les droits humains de ces peuples. Une formation co_organisée en juillet dernier, à Brazzaville, par cette même direction en partenariat avec le HCDH et le bureau du coordonnateur Résident du système des Nations unies en République du Congo.