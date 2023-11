Algérie: Goudjil - Le destin du pays est fortement lié aux jeunes

ORAN — Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a affirmé jeudi que le destin du pays était fortement lié aux jeunes, qui sont le support dans la voie du développement économique et social.

Dans un discours filmé et projeté lors du Forum des jeunes d'Algérie organisé par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), ouvert à Oran, M. Goudjil a indiqué que les jeunes sont le socle de l'indépendance de l'Algérie pour laquelle ils ont consenti un lourd sacrifice, affirmant que ce qui est présentement demandé à la jeunesse, est la continuité dans la même voie pour préserver cette indépendance.

Il a ajouté que "cet engagement, sous tous ses aspects, nous permettra de préserver l'indépendance de l'économie et de la prise de décision politique, afin que les jeunes de l'Algérie restent porteurs du flambeau, aujourd'hui et demain".

S'adressant aux jeunes, il a poursuivi: "nous attendons de vous de préserver l'Algérie, assurer son présent et son avenir, surtout en cette période dangereuse que vit le monde et l'Algérie", saluant à cette occasion "le peuple palestinien, notamment à Ghaza, qui vit sous les bombardements depuis plus d'un mois".

Plus de 800 jeunes de différentes wilayas du pays, âgés de 18 à 35 ans, prennent part à cette rencontre, ainsi que des membres du Conseil et d'autres jeunes issus de diverses franges et régions, et de la communauté nationale établie à l'étranger.

Ce forum vise à contribuer à l'autonomisation économique et politique des jeunes, en renforçant leurs capacités et leurs convictions nationales communes et en développant leurs compétences de base, en plus de consolider chez eux l'esprit de citoyenneté et de positivité, en enrichissant et en développant les mécanismes de leur participation à la vie publique.