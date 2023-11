Algérie: Krikou s'entretient en Ouzbékistan avec le Secrétaire général adjoint de l'OCI

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou s'est entretenue, jeudi en Ouzbékistan, avec le Secrétaire général adjoint aux affaires culturelles, sociales et humanitaires de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Tariq Ali Bakhit, indique un communiqué du ministère.

La rencontre s'est déroulée en marge de la participation de Mme Krikou aux travaux du Forum international sur "L'expérience de l'Ouzbékistan et des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) en matière de soutien à la femme" à Samarcande.

Mme Krikou a fait part, lors de ces entretiens, de "l'ouverture de l'Algérie à la coopération et à la coordination avec les organisations régionales et internationales qui servent les causes justes et humanitaires, à l'instar de l'OCI, et de sa disponibilité à partager son expérience dans le domaine social avec les pays de la coopération islamique", d'autant que l'Algérie a franchi "des pas importants en matière de promotion des droits de la femme".

Par ailleurs, Mme Krikou s'est entretenue avec la vice-Premier ministre, présidente du Comité d'Etat de la famille et des femmes de la République d'Ouzbékistan, Zulaykho Makhamova, soulignant "la disponibilité de l'Algérie à renforcer les liens de coopération avec la République d'Ouzbékistan à travers la préparation d'un projet de mémorandum d'entente pour l'échange d'expériences dans le domaine de l'autonomisation économique et sociale des femmes, notamment la femme rurale, ainsi que la prise en charge des personnes âgées et le soutien aux personnes aux besoins spécifiques".

Pour sa part, Mme Makhamova a affirmé la disponibilité de son pays à "échanger son expérience dans le domaine social avec l'Algérie, au mieux des intérêts des deux parties", conclut le communiqué.