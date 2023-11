Algérie: Affaires religieuses - L'encadrement idoine des mosquées, une priorité pour le secteur

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a indiqué, jeudi à Alger, que son secteur tend à assurer l'encadrement idoine des mosquées de la République, et ce en coordination avec les différents services de l'Etat concernés.

Lors d'une plénière au Conseil de la nation, présidée par M. Salah Goudjil, président du Conseil et consacrée aux questions orales destinées à des membres du gouvernement, M. Belmehdi a précisé que son département ministériel "tend à assurer l'encadrement idoine des mosquées de la République, une "priorité, a-t-il dit, à laquelle l'on oeuvre, en coordination avec les différents services de l'Etat concernés, notamment le ministère des Finances et les services de la fonction publique et de la réforme administrative".

Evoquant le dossier de gestion des mosquées et le budget qui leur est affecté, M. Belmehdi a fait savoir que "l'Etat alloue une enveloppe financière au profit des mosquées pôles, à leur gestion et à leur entretien. "Une enveloppe financière est également consacrée à l'institution de la mosquée pour son exploitation dans les activités religieuses, scientifiques et culturelles sur le plan local, outre les aides qui sont versées dans son compte à partir du budget de la wilaya et de la commune", a-t-il ajouté.

Répondant à une question relative à la protection du référent religieux national, le ministre a relevé "le rôle pionnier dont s'acquittent les imams, outre les nombreuses activités intellectuelles, de prédication et d'enseignement qu'abrite l'institution de la mosquée".

Pour ce qui est du rôle des imams délégués en Europe et leur action destinée aux membres de la communauté nationale établie à l'étranger, le ministre a souligné qu'il s'inscrivait dans le cadre de la démarche visant à "renforcer leur appartenance à la patrie, à travers le principe de protection et d'appui au référent national religieux", affirmant que "l'orientation vers les frères des pays du Sahel africain incarnait le même objectif, en vue d'une coopération conjointe pour répandre un discours religieux qui prône la modération et le juste milieu".

A ce propos, M. Belmehdi a évoqué la concrétisation de la feuille de route du secteur, découlant du plan d'action du Gouvernement pour la mise en oeuvre du programme du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment en ce qui concerne l'adaptation des programmes et des modules de formation et l'amélioration du niveau.

Le ministre a, en outre, cité la proposition d'un projet visant à modifier l'arrêté interministériel fixant les modalités de l'organisation de la formation spécialisée, sa durée, ses programmes et les conditions d'admission pour certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des Affaires religieuses et des Wakfs.