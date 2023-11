Algérie: Boughali souligne le rôle grandissant de la jeunesse dans la préservation de la patrie

ORAN — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a souligné, jeudi à Oran, le rôle grandissant de la jeunesse dans la préservation de la patrie.

Dans un discours lu en son nom par le vice-président de l'APN, Bouchikhi El-Cheikh, lors de la 2ème édition du Forum des jeunes d'Algérie organisé par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu dans la matinée, M. Boughali a souligné le rôle grandissant de la jeunesse dans la préservation de leur pays, tout en oeuvrant dur pour le développement social et économique du pays.

Cette conviction s'affirme jour après jour, notamment avec les mesures prises par l'Etat, à sa tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la jeunesse, afin d'impliquer davantage cette catégorie dans le développement social, économique et politique, a-t-il ajouté.

A ce propos, M. Boughali a fait savoir qu'environ 30 % des représentants de l'APN sont des jeunes, relevant que sur le plan économique, la priorité a été accordée aux jeunes en les encourageant à créer des micro-entreprises et des startups, et en introduisant l'allocation-chômage et en titularisant des milliers de travailleurs à leurs postes.

De son côté, le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a souligné dans son intervention que l'objectif de cette rencontre réside dans la promotion de la conscience nationale chez les jeunes, afin de développer leurs compétences pour être prêts à participer à l'édification de l'Algérie nouvelle, notant que ce forum permettra d'ouvrir le débat et d'échanger les idées sur la participation des jeunes dans les politiques publiques.

Mettant à profit cette rencontre, le ministre des Moudjahidine et Ayant droits, Laïd Rebigua, a honoré la famille du martyr Ali Mentit, dit Farid, tombé au champ d'honneur à l'âge de 16 ans, lors d'une opération fidai en 1957, contre les colonialistes français dans la ville d'Oran.

Plus de 800 jeunes hommes et femmes de diverses wilayas du pays, notamment des membres du CSJ et des jeunes de différentes régions et de la communauté nationale à l'étranger, participent à ce forum.