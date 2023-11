Algérie: CSJ - Etablir une feuille de route pour encourager la culture de l'entrepreneuriat

ORAN — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) Mustapha Hidaoui a indiqué, jeudi à Oran, que le CSJ oeuvre à établir une feuille de route pour renforcer la formation des jeunes et encourager la culture de l'entrepreneuriat.

Intervenant à l'ouverture de la 2ème édition du Forum des jeunes d'Algérie, qui se tient sous le slogan "les enjeux de l'heure de la citoyenneté : la jeunesse algérienne entre autonomisation politique et économique", M. Hidaoui a souligné qu'"il est question d'établir une feuille de route pour renforcer la formation des jeunes, encourager la culture d'entrepreneuriat, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche pour créer des start-up et conférer une valeur ajoutée à l'économie nationale".

Dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, le CSJ plaidera pour l'extension de l'aquaculture dans les wilayas des hauts plateaux et du sud du pays, l'accompagnement des jeunes pour obtenir le soutien de différents dispositifs dispensés par l'Etat et celui du ministère de tutelle pour développer ces richesses et lutter contre le chômage, a précisé le même responsable.

Il a également noté que cette rencontre permettra aux jeunes de développer leurs compétences, notamment en matière de la planification, du réseautage, de la gestion et de la communication.

A l'occasion, deux accords-cadres ont été signés entre le Conseil supérieur de la jeunesse et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural ainsi que celui de la Pêche et des Produits halieutiques, dans le but d'élargir la coopération et d'accompagner les jeunes dans des projets spéciaux.

%

Pour rappel, la cérémonie d'ouverture de ce forum, organisé sous le slogan "une jeunesse forte pour un avenir sur, tous avec la Palestine" s'est déroulée en présence de membres du gouvernement, de représentants de la société civile, de la famille révolutionnaire et des autorités locales.

Ce forum vise à contribuer à l'autonomisation économique et politique des jeunes, en renforçant leurs capacités et leurs convictions nationales communes et en développant leurs compétences de base, en plus de consolider chez eux l'esprit de citoyenneté et de positivité, en enrichissant et en développant les mécanismes de leur participation à la vie publique.

Il permet également d'améliorer les compétences des jeunes, de leur inculquer l'esprit d'initiative et de créativité, de concrétiser la culture du dialogue interactif et du travail commun au sein de la jeunesse algérienne, en plus de mettre en valeur et d'encourager des modèles de jeunesse active sur la scène nationale.

Ce forum abordera deux axes principaux : le premier portera sur les convictions visant à renforcer l'esprit de citoyenneté, la participation à la vie publique et politique, l'autonomisation économique et la prise de conscience de l'environnement stratégique, et le second concerne les compétences des jeunes, la communication, le leadership et la planification.

Le programme de cette rencontre, qui prendra fin samedi, comprend des assises sur le dialogue relatif à "l'autonomisation politique" et "l'autonomisation économique", ainsi que des ateliers de compétences sur "le leadership et la planification" et "la communication et le réseautage", outre la programmation de sorties de reboisement, de nettoiement et autres de loisirs et de divertissement.