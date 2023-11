Algérie: Algérie-Arabie Saoudite - Zitouni appelle à la promotion des échanges commerciaux

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a appelé, jeudi depuis Ryadh, à la promotion des échanges commerciaux entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie Saoudite, à la hauteur des grandes potentialités économiques des deux pays.

Dans son allocution lors des travaux du Forum d'affaires algéro-saoudien, M. Zitouni a souligné la nécessité de "renforcer les relations de coopération, à travers le développement des relations commerciales bilatérales qui restent en deçà du potentiel des deux pays, outre l'élargissement des domaines d'investissement, d'autant que l'investisseur saoudien est un partenaire fiable qui maîtrise les techniques modernes utilisées dans divers domaines".

Le volume des échanges commerciaux avec l'Arabie Saoudite a oscillé, ces quatre dernières années, entre 622,02 millions de dollars comme seuil minimum enregistré en 2020 et 946,89 millions de dollars comme seuil maximum en 2022.

"En dépit du déficit reflété par ces chiffres, nous demeurons optimistes quant à l'avenir prospère attendu par les deux pays, fondé sur le principe gagnant-gagnant, dans plusieurs secteurs d'investissement disposant d'atouts et de perspectives prometteuses, notamment les mines, l'agriculture, les industries manufacturières et l'agroalimentaire, les grandes surfaces commerciales et les complexes touristiques", a ajouté le ministre.

A ce propos, M. Zitouni a rappelé la série de réformes économiques initiées par l'Algérie, sous la conduite du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lesquelles se traduisent par plusieurs projets structurants, parallèlement à la réadaptation de l'arsenal juridique aux mutations économiques que connait le monde, et ce en vue de réunir un climat d'affaires attractif aux investissements étrangers.

Dans ce cadre, il a été procédé à l'élaboration d'un plan stratégique à long terme, basé dans son volet économique sur une approche globale, visant à diversifier l'économie nationale, améliorer le climat des affaires, augmenter la valeur des exportations hors hydrocarbures, s'orienter vers l'économie des connaissances et attirer les investissements étrangers, notamment à la faveur de l'adoption de la nouvelle loi sur l'investissement qui confère davantage de transparence et des avantages prometteurs dans divers domaines, a expliqué le ministre.

"L'économie algérienne qui s'est remise rapidement des effets de la pandémie de Coronavirus ambitionne de devenir aujourd'hui une économie active au niveau mondial, et ce à travers l'adoption par l'Etat d'un programme de relance économique intégré et multidimensionnel qui a contribué à améliorer les taux de croissance et à faire augmenter la valeur des exportations algérienne hors hydrocarbures, qui est passée de 2,8 milliards de dollars en 2019 à 7 milliards de dollars en 2022", a souligné le ministre.

Intervenant à cette occasion, le ministre a rappelé les efforts de l'Algérie pour la mise en place de plateformes faisant la promotion du produit local au niveau des pays qu'elle perçoit comme étant des marchés stratégiques, notamment l'Afrique de l'Ouest, ainsi que les projets "prometteurs" en matière d'exploitation des ressources minières tels que le mégaprojet de "Gara Djebilat" et le complexe de phosphate.

Il a, en outre, appelé à l'exploitation des multiples atouts dont jouit l'Algérie, étant "le portail de l'Afrique" notamment après l'entrée en vigueur de la ZLECAF, ainsi que la transsaharienne transférée dans sa partie algérienne en couloir économique.

La séance d'ouverture des travaux du forum d'affaires algéro-saoudien s'est déroulée sous la coprésidence de M. Zitouni et du représentant du ministre saoudien de l'Investissement, Badr Ibn Ibrahim Al Badr, en présence du chargé d'affaires à l'ambassade d'Algérie à Ryadh, Bachir Bakhouche.

Le Forum a vu la présence d'un nombre important d'entreprises et de représentants du monde des affaires dans les deux pays, dont M. Kamel Moula, président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et M. Hassan Al Huwaizi, président de la fédération des chambres de commerce et d'industrie.

M. Zitouni avait entamé, mercredi, une visite de travail en Arabie Saoudite à la tête d'une délégation d'hommes d'affaires dans le cadre du renforcement et d'approfondissement des relations commerciales et économiques entre les deux pays.