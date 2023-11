Algérie: Lancement prochain d'une nouvelle ligne de production du ciment pétrolier

GHARDAIA — Une nouvelle ligne de production du ciment pétrolier sera lancée prochainement par la société "Amouda Ciment" de Laghouat, pour répondre aux besoins des différentes bases pétrolières et gazières de la région du Sud, a fait savoir jeudi à Ghardaïa le Directeur général de cette société.

Mettant en exergue l'importance de ce projet pour le développement économique et social du pays, en marge d'une rencontre de présentation de l'entreprise "Amouda Ciment" et l'ouverture d'un point de vente pour la région de Ghardaïa, le DG de la société, Aloui Faouzi Ghrissi a expliqué à l'APS que "le lancement de ce nouveau produit au sein de notre cimenterie est motivé par la présence du gisement calcaire de bonne qualité chimique pour la fabrication de ce ciment, et sa proximité avec les bases et gisements pétrolifères et gazières du sud (Hassi R'Mel , Hassi Messaoud)" .

Ce nouveau produit contribuera à répondre à une demande croissante des besoins grandissants des chantiers pétroliers dans la région et par la même contribuer à réduire l'importation de ce ciment de l'étranger, a-t-il ajouté.

De son côté, Mme Fatima Djarmoun, directrice de la commercialisation et de la communication de cette SARL, a indiqué que "la société compte ouvrir des points de vente à travers l'ensemble des wilayas du sud du pays notamment celles situées sur l'axe routier (RN 1) de la transsaharienne".

Rappelant que cette société exporte vers les pays subsahariens par voie routière ses produits de ciment (Clinker ou ciment gris), Mme Djarmoun a précisé que la société a exporté depuis 2021 plus de 100.000 tonnes de ciment gris et 100.000 tonnes de Clinker vers les pays voisins (Mali et Niger).

Implantée dans la commune d'El Beïda (140 Km au nord/Ouest de Laghouat), la cimenterie Amouda Ciment qui est équipée des dernières technologies, notamment en matière de protection environnementale, emploie plus de 700 travailleurs, et dispose de deux lignes de production de ciments, d'une capacité globale estimée à 2,5 millions de tonnes par an de ciments, en plus du Clinker.