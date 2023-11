Algérie: Signature de deux accords entre le CSJ et les ministères de la Pêche et de l'Agriculture

ORAN — Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a signé, jeudi à Oran, deux accords-cadre avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et celui de la Pêche et des Productions Halieutiques en vue de renforcer la coopération pour l'accompagnement des jeunes dans leurs projets privés et les intégrer davantage dans ces deux secteurs.

Les deux accords ont été signés par le président du CSJ, Mustapha Hidaoui, et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, et le ministre de la Pêche et des Productions Halieutiques, Ahmed Bidani, en marge de la cérémonie d'ouverture de la 2ème édition du Forum des jeunes d'Algérie organisé par le CSJ.

Il a, à cette occasion, appelé les jeunes, notamment les diplômés de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, à s'intéresser et à adhérer au secteur agricole en raison des opportunités d'investissement, des capacités et du soutien qu'il offre.

Concernant le deuxième accord-cadre, M. Bidani a affirmé qu'il visait à renforcer la coopération dans le but d'accompagner les jeunes, notamment dans les aspects de formation et d'investissement, et de fournir une orientation et un soutien suffisants pour la réussite de leurs projets liés au secteur, estimant que la participation des jeunes sera un apport important dans divers secteurs, dont la pêche.

Il s'agit aussi d'accompagner les jeunes dans l'entreprenariat dans le domaine des petites et moyennes entreprises et des startups liées à la pêche et l'aquaculture, à travers les services sectoriels, les programmes de formation susceptibles de développer leurs capacités, en plus d'encourager leurs énergies créatives dans tout ce qui est lié au secteur, en propageant la culture de préservation des richesses maritimes et leur pérennité dans le milieu des jeunes.

La deuxième édition du Forum des jeunes de l'Algérie intitulée "Les enjeux de l'heure de la citoyenneté : la jeunesse algérienne entre autonomisation politique et économique", s'est ouverte dans la matinée en présence de membres du gouvernement, de représentants de la société civile, de la famille révolutionnaire et des autorités locales.

Plus de 800 jeunes hommes et femmes de diverses wilayas du pays, notamment des membres du CSJ et des jeunes de diverses régions, ainsi que des membres de la communauté nationale établie à l'étranger, participent à cet événement.