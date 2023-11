Algérie: Ligue des champions / CRB - Young Africans - c'est important de gagner ce 1er match

ALGER — L'entraîneur brésilien du CR Belouizdad Carlos Paqueta, a déclaré jeudi qu'il était "important" de gagner le premier match de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, face aux Tanzaniens des Young Africans vendredi au stade du 5-juillet d'Alger (20h00), à l'occasion de la journée inaugurale (Gr.D).

"Ce premier match est important pour les deux équipes, nous devons le gagner. Nous allons continuer à préparer ce rendez-vous en axant le travail sur notre philosophie de jeu dans l'objectif d'empocher les trois points", a affirmé Paqueta lors d'une conférence de presse tenue au stade du 5-juillet.

Eliminé en quarts de finale lors de la dernière édition par les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns (aller: 1-4, retour: 1-1), le Chabab tentera d'entamer cette nouvelle aventure du bon pied, face à un adversaire habitué à prendre part à ce genre de rendez-vous.

Le quadruple champion d'Algérie en titre visera un succès d'entrée face au finaliste de la précédente édition de la Coupe de la Confédération africaine, remportée en juin dernier par l'USM Alger (aller à Dar Es-Salaam: 1-2, retour à Alger: 1-0).

"Nous ne craignons aucun adversaire, nous sommes le CRB, nous allons jouer à la maison et devant nos supporters. Nous allons respecter tous nos adversaires, mais chez nous on doit gagner", a-t-il ajouté.

Et d'enchaîner: "Nous allons gérer match par match, car on a un long déplacement à effectuer lors du prochain rendez-vous (face aux Ghanéens de Medeama SC, NDLR). Nous devons rester concentrés pour gagner cette première rencontre. Le rendement des joueurs s'améliore de match en match, je leur ai expliqué ma philosophie de jeu et je pense qu'on sera plus performants à l'avenir, à commencer par ce premier match de la phase de poules."

Paqueta a estimé que la pression va monter crescendo au fil des tours, mais semble confiant en la capacité de ses joueurs à se surpasser.

Présent également au cours de ce rendez-vous médiatique, le portier Alexis Guendouz a abondé dans le même sens que son coach.

"C'est important de commencer cette phase par une victoire, nous allons affronter une bonne équipe qui a l'habitude de jouer ce genre de matchs, elle a fait un bon parcours la saison dernière en Coupe de la Confédération. Nous avons toutes nos armes pour bien pour gagner, on est bien préparés. Le mot d'ordre est la victoire. Il règne un excellent état d'esprit au sein du groupe, l'équipe a repris confiance et on a retrouvé notre solidité, ça arrivé bon au moment pour nous."

Ce match sera dirigé par un quatuor tchadien, dirigé Al Hadj Allaou Mahamat assisté de Bogola Issa (1er assistant ) et Moussa Hafiz (2e assistant). Le quatrième arbitre est Pousri Armi Alfred.

Dans l'autre match de ce groupe D, les Egyptiens d'Al-Ahly SC, tenants du titre, entameront la défense de leur titre, en recevant samedi les Ghanéens de Medeama SC (20h00).

Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale.