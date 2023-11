Egypte: La trêve à Gaza devrait entrer en vigueur vendredi, selon l'Egypte

LE CAIRE — L'Egypte a déclaré jeudi que l'entité sioniste et le Hamas devraient finalement suspendre leurs combats dans la bande de Gaza à partir de vendredi à des fins humanitaires.

Cette annonce, faite par le chef du Service d'information de l'Etat égyptien, Diaa Rashwan, survient peu de temps après que le ministère qatari des Affaires étrangères a déclaré que "le début de la pause convenue sera annoncé dans les prochaines heures".

M. Rashwan a indiqué que "selon les contacts et les consultations égyptiennes, la trêve, avec toutes ses conditions, devrait entrer en vigueur à partir de demain (vendredi)".

Il a souligné que l'Egypte poursuivait les pourparlers avec toutes les parties concernées pour accélérer la mise en oeuvre de la trêve humanitaire, notant que les consultations se concentraient désormais sur la finalisation des "procédures d'exécution détaillées de la trêve".

Plus tôt, l'agence officielle qatarie QNA a cité le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du pays, Majed al-Ansari, selon qui des discussions étaient en cours avec les deux parties et avec les partenaires de médiation que sont le Qatar, l'Egypte et les Etats-Unis, "pour assurer un début rapide de la pause et fournir ce qui est nécessaire pour assurer le respect de l'accord par les parties".

L'entité sioniste et le Hamas avaient initialement convenu mercredi de promulguer un cessez-le-feu temporaire de quatre jours à Gaza, à partir de jeudi, pour un échange d'au moins 50 otages sionistes et étrangers retenus à Gaza et de quelque 150 Palestiniens détenus en Israël, ainsi que pour plus d'aide humanitaire à l'entrée de cette enclave palestinienne frappée par la guerre.

Cependant, le directeur du Conseil de sécurité nationale d'Israël, Tzachi Hanegbi, avait annoncé mercredi soir que l'accord n'entrerait pas comme prévu en vigueur jeudi, alors que les frappes sionistes se sont poursuivies pendant la nuit à Gaza.