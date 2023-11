Algérie: Baddari - L'importance d'encourager l'entrepreneuriat en milieu universitaire soulignée

EL-OUED — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a mis en avant, jeudi à El-Oued, l'importance d'encourager l'entrepreneuriat et l'innovation en milieu universitaire pour contribuer au développement économique.

"Il appartient de soutenir et encourager l'entrepreneuriat et les efforts de l'innovation en milieu universitaire pour générer des richesses et des emplois, et par conséquent, assurer une valeur ajoutée à l'économie nationale", a souligné M. Baddari, lors de sa visite à l'université "Chahid Hamma Lakhdar" d'El-Oued, accompagné du ministre de l'Economie de la connaissance, des start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid.

A l'Ecole supérieure de l'agronomie saharienne,M. Baddari a mis en avant l'importante mission de cette école dans la valorisation des potentialités agricoles de la région mettant à profit la recherche scientifique spécialisée et son exploitation dans la promotion de l'agriculture et la modernisation des activités agricoles dans cette région aux grands atouts.

La délégation ministérielle a, dans ce cadre, procédé à l'inauguration du centre des vitrines universitaires, doté d'espaces dédiés à l'incubateur des travaux, un pavillon de développement de l'entrepreneuriat et d'un centre d'appui aux technologies et l'innovation.

Cette nouvelle structure assume entre-autres missions l'accompagnement et la formation des étudiants concernés par l'entrepreneuriat, la coordination entre chercheurs et entreprises de soutien et l'appui et la consultation aux innovants, selon les explications fournies à la délégation ministérielle.

%

Pour sa part, le ministre de l'Economie de la connaissance, des start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, a salué les efforts fournis par l'université d'El-Oued en termes de développement "qualitatif" de l'entrepreneuriat et de l'innovation qui, a-t-il témoigné, a été couronné par le montage de 140 start-up et l'inscription de pas moins de 165 brevets d'innovation dans diverses filières scientifiques.

Il a, dans ce cadre, passé en revue, un train de mesures incitatives prônées par l'Etat en direction des jeunes et étudiants pour le montage des start-up et micro-entreprises.

Mettant à profit cette tournée dans la wilaya d'El-Oued, la délégation ministérielle a procédé à l'inauguration de la maison de l"intelligence artificielle" avant de visiter une exposition des modèles des start-up et des projets innovants fruits des efforts des étudiants.

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique a, au terme de sa visite, fait part du lancement d'une campagne "Un arbre pour chaque étudiant" portant mise en terre d'un patrimoine d'un million d'arbustes.