Algérie: Finances - Le data center du secteur inauguré le 15 décembre

ALGER — Le "Data center" du secteur des Finances qui regroupera toutes les informations relatives aux directions sous tutelle sera inauguré le 15 décembre prochain, a annoncé, jeudi à Alger, le ministre des Finances, Laaziz Faid.

S'exprimant lors d'une plénière du Conseil de la nation consacrée aux questions orales et présidée par M. Salah Goudjil, président du Conseil, en présence de membres du Gouvernement, M. Faid a précisé que "le ministère des Finances se renforcera à partir du 15 décembre prochain d'un 'Data center', qui regroupera pour la première fois les informations disponibles au niveau des différentes plateformes numériques relevant des différents services du ministère et des directions générales du secteur, notamment les impôts, les douanes et le Domaine".

Dans ce contexte, M. Faid a affirmé que son département ministériel avait pris une série de mesures visant à intégrer les nouvelles technologies de l'Information et de la Communication dans tous les aspects de gestion au secteur, en vue d'améliorer le service public.

La priorité a été accordée à la modernisation des activités du cadastre et de la conservation foncière, compte tenu de l'importance de ces missions en matière de préservation et de protection des droits fonciers, et de leur contribution efficace dans l'organisation du marché national du foncier, a-t-il expliqué.

Il a été procédé, dans ce cadre, à la numérisation de l'ensemble des plans cadastraux détenus par les services du cadastre à travers le pays et la création de bases de données relatives au cadastre dans lesquelles ont été introduites plus de 13 millions de personnes titulaires de titres publiés au niveau des conservations foncières et les informations de plus de 14 millions de propriétés foncières.

En sus de ces mesures, il a été procédé à la conception et au lancement d'un nouveau portail électronique géographique "Espace Algérie" ainsi que du projet de réalisation d'un réseau internet sécurisé pour les services de l'administration du domaine national en sus du développement de nouvelles solutions et applications informatiques.

En réponse à une question du membre Youcef Larab (Indépendants) sur la classification des biens situés en dehors du périmètre urbain tels que les terrains agricoles et l'enregistrement des villages et des mechtas dans le cadre des terrains forestiers dans la wilaya d'El Tarf, M. Faid a rappelé que les opérations du cadastre ont débuté dans toutes les communes de la wilaya en 1994 jusqu'à 2000, une période durant laquelle il a été procédé à la délimitation et au mesurage des terrains ainsi que la définition de leur nature juridique.

Il a souligné à cet égard que les biens situés actuellement en dehors de la zone urbaine et classés comme terres agricoles ou biens forestiers ont été enregistrés comme telles durant cette période.

S'agissant de la modification des documents du cadastre, elle s'effectue dans le cadre des opérations d'actualisation dans le délais légaux pour les numérotations provisoires tandis que les numérotations définitives ne peuvent pas être révisées que par les instances judiciaires, a-t-il ajouté.

"Aucune modification du caractère agricole immatriculé dans le livret foncier ne peut être apportée sans respecter les mesures contenues dans les lois d'orientation agricole et foncière", a-t-il précisé.

A la question du sénateur, Abdelbari Bouznada (MSP) concernant la récupération des deux usines de dattes dans les communes de Djamâa et El Meghaier (wilaya d'El Meghaier), le ministre a déclaré qu'il s'agissait de deux biens qui appartenaient à une entreprise publique locale non indépendante, dont les actifs ont été cédés à deux sociétés, la première appelée "El Wahat" (oasis), et la seconde "Société des dattes des Oasis à El Meghaier".

Les services du ministère sont entrain d'engager des procédures judiciaires afin de résilier les actes de cession et récupérer les biens.