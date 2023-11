Algérie: Algérie-Arabie Saoudite - Signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente

ALGER — Plusieurs accords et mémorandums d'entente ont été signés, jeudi à Ryadh (Arabie Saoudite), entre les opérateurs économiques algériens et leurs homologues saoudiens portant essentiellement sur les domaines de coopération entre hommes d'affaires, les incubateurs et accélérateurs d'affaires et le montage de joint-ventures, a indiqué le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

La signature de ces accords est intervenue en marge des travaux du Forum d'affaires algéro-saoudien qui s'est déroulé sous la coprésidence du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, et du représentant du ministre saoudien de l'Investissement, Badr Ibn Ibrahim Al Badr, en présence du chargé d'affaires à l'ambassade d'Algérie à Ryadh, Bachir Bakhouche.

A cet effet, un accord de coopération a été conclu entre le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et la Fédération des chambres de commerce et d'industrie saoudiennes, signé du côté algérien par le président du CREA, Kamel Moula et du côté saoudien par le vice-président de la Fédération, Badr Al-Ruzaïza.

Un accord de coopération a été signé, en outre, dans le domaine des incubateurs, des accélérateurs d'affaires et des espaces de coworking, en sus d'un accord sur la montage d'une entreprise algéro-saoudienne spécialisée dans le Data mining.

Aussi, il a été procédé à la signature d'un accord pour la création d'une société algéro-saoudienne en matière d'investissement, un accord de coopération entre deux compagnies algérienne et saoudienne dans le domaine des services touristiques et de l'investissement et un accord de coopération entre deux sociétés algérienne et saoudienne en matière de commerce des ascenseurs et des pièces de rechange pour la commercialisation des produits de l'entreprise saoudienne en Algérie.

Le forum a également vu la signature de mémorandums d'entente concernant la coopération dans le domaine de l'entrepreneuriat, la création d'une entreprise algéro-saoudienne activant dans le secteur l'entrepreneuriat et des matériaux de construction, ainsi que la coopération entre le groupe algérien d'investissement "Normad" et "Al-Harish Trading" en Arabie saoudite.

Le Forum a vu la présence d'un nombre important d'entreprises et de représentants du monde des affaires dans les deux pays, dont M. Kamel Moula, président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et M. Hassan Al Huwaizi, président de la fédération des chambres de commerce et d'industrie.

M.Zitouni avait entamé, mercredi, une visite de travail en Arabie Saoudite à la tête d'une délégation d'hommes d'affaires dans le cadre du renforcement et d'approfondissement des relations commerciales et économiques entre les deux pays En marge de sa visite, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a été reçu, jeudi à Riyadh, par son homologue saoudien, Majid Bin Abdullah Al-Qassabi, et le ministre saoudien de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Eau, Abdulrahman AlFadley, avec lesquels il a évoqué les moyens de renforcer la coopération bilatérale.