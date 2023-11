Algérie: M. Rakhroukh insiste sur l'achèvement de la pose des rails de la ligne Khenchela-Ain Beïda 'avant la fin de l'année'

KHENCHELA — Le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh, a insisté, jeudi après-midi à Khenchela, où il effectuait une visite de travail, sur la nécessité d'achever l'opération de pose des rails de la ligne Khenchela-Ain Beïda (Oum El Bouaghi) "avant fin 2023".

Le ministre qui s'exprimait sur le chantier de réalisation de la gare ferroviaire principale d'El Hamma, après avoir reçu des explications techniques sur la projet de réalisation de la ligne de chemin de fer Khenchela-Ain Beïda, a appelé les responsables du groupement d'entreprises chargées de cette ligne à "achever les travaux de pose de la voie ferrée le long des 51 km avant la fin de cette année ", comme elles s'y étaient "engagées lors de (sa) visite à Khenchela en mars dernier ".

M.Rakhroukh a également instruit les responsables des entreprises en charge de la mise en oeuvre du projet, inscrit dans le cadre du programme complémentaire de développement décidé par le président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, pour la wilaya de Khenchela, à l'effet de "déployer davantage d'efforts pour accélérer le rythme des travaux et résorber le retard enregistré à cause de certaines contraintes liées, notamment, aux expropriations ".

Le ministre, qui a reconnu la difficulté d'achever à temps la pose des rails de la ligne Khenchela-Ain Beïda en raison du manque de temps et de l'arrivée de la saison des pluies, n'en a pas moins souligné, lors d'un échange avec les responsables de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), qu'il était "néanmoins possible d'y parvenir en présence d'entreprises nationales performantes, capables de relever le défi et de livrer le projet dans les temps ".

Il a également fait part de la nécessité de "donner la priorité à l'achèvement de la gare ferroviaire principale d'El Hamma, destinée au transport de marchandises et de voyageurs, d'ici à 3 mois ", tout en oeuvrant à accélérer le rythme des travaux dans les gares de Baghaï, de Metoussa et de Fkirina (Oum El Bouaghi) afin que le projet puisse être "achevé et livré définitivement et en totalité courant juin 2024 ".

Lors de son inspection de l'état d'avancement du dédoublement de la route nationale n 32 dans son tronçon reliant les communes d'El Mahmal et d'Ouled Rechache, le ministre a appelé à un "suivi périodique et régulier" des projets du secteur et de s'assurer de la qualité de leur réalisation.

M.Rakhroukha révélé que son département ministériel envisageait de "lancer dans un avenir proche un vaste programme de formation des cadres des directions des travaux publics au niveau national, à l'Ecole supérieure de management des travaux publics (ESMTP) de Sidi Abdellah, et à L'Ecole des Métiers des Travaux Publics (EMTP) de Djelfa".

Tout en inspectant l'état d'avancement des travaux du projet d'achèvement d'une route de contournement de la ville de Khenchela, au sud-ouest de l'agglomération sur une distance de 20 km, le ministre, exprimant son "insatisfaction" devant la lenteur des travaux sur un tronçon de 10 km depuis l'entrée ouest de la ville, a insisté sur la livraison du projet "avant la fin du mois de janvier 2024 ".

Le ministre a également déclaré, lors d'un entretien avec plusieurs élus locaux, que le secteur des travaux publics « attache une grande importance à l'entretien des routes nationales, aux chemins de wilaya et communaux, qui coûtent beaucoup d'argent au Trésor public », notant que l'entretien des routes contribue de manière significative à la réduction des accidents de la circulation.

M.Lakhdar Rakhroukh avait auparavant présidé l'inauguration d'un ouvrage d'art réalisé sur le chemin communal n 20, au lieu-dit Klou Trab, dans la commune de Khirane.

Le ministre a loué la qualité des travaux exécutés par l'entreprise publique Sero-Est au niveau de ce pont long de 86 mètres, et appelé les autres entreprises à suivre cet exemple et à réaliser les projets selon les normes en vigueur.

A l'issue de sa visite dans la wilaya de Khenchela, M. Rakhroukh a exprimé, lors d'un point de presse au siège de la wilaya, sa "pleine satisfaction" devant le rythme d'avancement des 11 projets du secteur inscrits dans le cadre du programme complémentaire de développement, pour lesquels une enveloppe financière estimée à 95 milliards de dinars a été allouée.

Il a noté, à ce propos, que 5 parmi ces projets ont été réceptionnés, tandis que le reste le sera "au cours du premier trimestre 2024 ".